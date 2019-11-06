Gündem 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
KONYA

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı

Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı. Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alınan çift, polise verdikleri ilk ifadelerinde boşanma aşamasında olduklarını anlatıp, çocukları terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attı.

Haber Merkezi DHA
Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı.
Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı.

Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.

Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı
FOTOĞRAF 8
Title
Merkez Meram ilçesinin, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu.
Title
Çocukları fark eden apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerlerini ve alt bezlerini değiştirdi.
Title
Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi. Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen çocuklar, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Title
BAKIMSIZLARMIŞ <br> <br> Mama yedirilen, hastaneden temin edilen kıyafetlerle üzerleri değiştirilen çocukların yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumları iyi olduğu belirlendi.
Title
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli Asistan Doktor Ayşegül Yücel, Çocuklar genelde Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede terk edilmiş halde bulunmuş. Geldiklerinde sağlık durumlarıyla ilgili bir problem yoktu. Ancak bakımsız olduklarını gözlemledik.
Title
Vücut ısıları düşmüştü. Kıyafetlerini değiştirip, beslemelerini sağladık. İlk muayenelerini gerçekleştirdik. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık dedi.
Title
Hastane personeli ikizlerden kız olana Zeynep, erkek olana İbrahim, kız çocuğuna ise Elif ismini koydu.
Title
DEVLET KORUMASINA ALINDI <br> <br> Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Suriyeli bir aileye ait olduğu değerlendirilen bebekler, hastanedeki tedavilerinin ardından devlet koruması altına alındı. Polisin aileyi bulmak için başlattığı çalışmanın sürdüğü belirtildi.
Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı
Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğu hastanedeki tedavilerinin ardından devlet korumasına alındı.


Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

DHA
Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı.

Anne ve baba suçu birbirlerinin üzerine attı

Olayın ardından polis, 3 kardeşi terk edenleri belirlemek için çalışma başlattı. Geçen pazartesi günü ise Suriyeli Mahmud El M., çocukların götürüldüğü hastaneye gitti. Görevlilere, ikiz bebekleri ile kızının hastaneye getirildiğini öğrendiğini, çocuklarını görmek istediğini söyleyen baba, devlet korumasına alındıklarını öğrenince de hastaneden ayrıldı.

Hastane yetkililerin verdiği bilgi üzerine polis, babanın izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonunda Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. ile çiftin olaya karıştıkları öne sürülen 4 akrabası dün akşam gözaltına alındı.

DHA
Geçen pazartesi günü ise Suriyeli Mahmud El M., çocukların götürüldüğü hastaneye gitti, polis babanın izini sürdü.
  • Çiftin, polise verdiği ilk ifadelerinde 6 yıllık evli olduklarını ancak boşanmaya karar verdiklerini anlatarak, 3 çocuğu terk etme suçunu ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.

Çift ile 4 akrabaları polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

'Terk ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından adliyeye sevk edilen ve yanlarında çocukları da olan çiftin, 8 çocukları olduğu öne sürüldü.

DHA
Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alınan çift, polise verdikleri ilk ifadelerinde boşanma aşamasında olduklarını anlatıp, çocukları terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attı.
Siyanür içtikleri tespit edildi

Siyanür içtikleri tespit edildi

4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı.
Anne ve baba gözaltına alındı

Anne ve baba gözaltına alındı

3 çocuk apartmanın giriş katına terk edilmişti.
Dolmuşçu her yerde aranıyor

Dolmuşçu
her yerde aranıyor

​1 milyon liralık altın emanet edilen dolmuşçu sırra kadem bastı.
Desteğimiz tam

Desteğimiz tam

​Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bilgiyi ilk kez açıkladı.
O terörist TBMM'ye girmiş

O terörist TBMM'ye girmiş

​CHP'li Ağbaba'nin PYD'li teröriste propaganda yaptırdığı görüntüler çıktı.

Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Somalı madencilere<br>tazminat müjdesi

Somalı madencilere
tazminat müjdesi

​Bakan Dönmez 2 bini aşkın kişiye güzel haber verdi.

Yoğunluktan <br>durağa giremediler

Yoğunluktan
durağa giremediler

​Altunizade metrobüs durağında çile yine başladı.
Test çalışmaları başlıyor

Test çalışmaları başlıyor

​Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası geliyor.
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

Alışveriş meraklıları için sanal dolandırıcılar iş başında.
10 ülke için<br>sürpriz adım

10 ülke için
sürpriz adım

50 bin adedi aşıp İspanya'yı geride bırakacağız.
Rusya çocuk hastanesini vurdu

Rusya çocuk hastanesini vurdu

Kuvözlerdeki bebekler başka bir hastaneye tahliye edildi.
24 saatte 11 taciz gerçekleşti

24 saatte 11 taciz gerçekleşti

Bakanlık, TSK'nın mutabakata tam olarak uyduğunu belirtti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.