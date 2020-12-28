15 PKK’lı öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada komandoların, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.
Kahraman komandolarımızı kutluyoruz
- Açıklamada, “Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.