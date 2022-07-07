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İSTANBUL

15 Temmuz Gaziler Platformu’ndan FETÖ sanığını kabul eden Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut tahliye olan FETÖ sanığı eski askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edilmesine tepki gösterdi. Edirnekapı şehitliği ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bulut, “Kalkışma alametleri hissediyoruz çok üzülüyoruz. FETÖ’den atılanları kucaklayanlar şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
15 Temmuz Gaziler Platformu’ndan FETÖ sanığını kabul eden Kılıçdaroğlu’na tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz
15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve gaziler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Edirnekapı’da bulunan 15 Temmuz şahitliğini ziyaret ettiler.

Burada şehitlerin mezarlarını tek tek gezen Bulut ve gaziler dua etti.

Şehitlik ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski harp okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’yı kabul etmesine tepki göstererek "Hala kalkışma alametleri hissediyoruz. Kalkışanları kucağına basan siyasiler var. İsim vermiyorum ama buna çok üzülüyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni alsın diye burada naif konuşmaya çalışıyoruz. FETÖ’den atılanları kucaklayanlar bizi üzüyor. Burada şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bu vatan hepimizin bu vatana birlikte sahip çıkmalıyız aksi halde böleler parçalarlar" dedi.

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"Bu ruhu yaşayacağız yaşatacağız"

15 Temmuz ruhunu her daim yaşayacaklarını belirten Bulut "İnşallah biz de şehitliğe namzet adaylarız. Yani biz gaziler bu necip milletimiz o gün sokağa çıkanların tamamı gazidir inşallah. Bizde şehitliğe namzetiz ve onların temsilcileriyiz. Bu dünyada Allah bize can verdiği sürece bu ruhu yaşayacağız ve yaşatacağız. Bunu bir kere daha buradan haykırmak istiyoruz" diye konuştu.

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