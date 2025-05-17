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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 üniversiteye rektör atandı

00:1817/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu seçildi.

Kapadokya Alan Başkanlığı’na, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Genel Müdür Yardımcılığı’na, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur, atandı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliğin, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı.

Alanya Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Turan Sager atandı.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Ahmet Akkaya atandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Mevlüt Karataş atandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Ekrem Gürel atandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Prof. Dr. Ersin Göse atandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine, 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma”nın 5. maddesi gereğince İbrahim Şenel atandı.

Sayıştay Savcılığı’na, Halil Cem Öztürk atandı.





#Resmi Gazete
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