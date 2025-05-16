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Memur alımı yaş sınırı ve atama şartları değişti: Resmi Gazete'de yayımlanan torba yasada neler var?

Memur alımı yaş sınırı ve atama şartları değişti: Resmi Gazete'de yayımlanan torba yasada neler var?

17:4916/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Memur adayları dikkat! Yaş sınırı getirildi, atama kuralları değişti.</p>
Memur adayları dikkat! Yaş sınırı getirildi, atama kuralları değişti.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan torba yasayla memur alımında önemli değişiklikler yapıldı. Artık sadece KPSS ile değil, özel yarışma sınavlarıyla personel alan tüm kamu kurumlarında 35 yaş sınırı geçerli olacak. İşte torba yasa Resmi Gazete kararları.

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının ardından hazırlanan yeni düzenleme ile kamu personel sisteminde önemli değişiklikler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memur atama yaş sınırı kaç?

Yeni yasayla birlikte memur alımında uygulanan 35 yaş sınırı genişletilerek sadece KPSS değil, özel sınavla alım yapan tüm kurumlarda geçerli kriter olacak.  

Resmi Gazete'de yayınlanan torba yasada neler var?

Yasada dikkat çeken bir diğer yenilik, bakan müşavirliği oldu. Buna göre bakanlar, özel önem taşıyan konularda kendilerine doğrudan bağlı çalışacak müşavirler atayabilecek. Bu müşavirler yalnızca bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak ve gerekli görülürse süresi dolmadan da görevden alınabilecekler.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarına uzman ve uzman yardımcısı ataması yapılabilecek. Bu kurumlar arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları da yer alıyor.

Yasayla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak kişiler için de üyelerin, siyasi partilerin yönetim veya denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olması şartı getirildi.

Ayrıca 112'yi gereksiz arayanlara 1500 TL, asılsız ihbarlara 15 bin TL'ye kadar il valiliklerinde para cezası kesilebilecek.

#Torba yasa
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