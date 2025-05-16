Yasayla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak kişiler için de üyelerin, siyasi partilerin yönetim veya denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olması şartı getirildi.