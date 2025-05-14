Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı atama takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. MEB, kadrolu öğretmenlerin il içi, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınmakta. Öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama ve tayin sonuçlarına ilişkin takvim paylaşıldı. Peki Öğretmenlerin 2023 yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte personel.meb.gov.tr. ile MEBBİS il içi atama sonucu sorgulama ekranı...

MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme tayin atamalar ne zaman yapılacak?

MEB öğretmenlerin il içi tayin sonuçları 2025 ekranı için beklenen duyuru geldi. İl içi atamalar 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

MEB öğretmen ataması il içi ihtiyaç listesi yayınlandı mı?

Yayımlanan duyuruda; "12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler istemeleri halinde tercihlerinden ilk ikisinde yer alan eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacaktır. denildi.

İl içi isteğe bağlı atamalar nasıl yapılacak?