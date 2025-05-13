Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. ve 2. dönem sınavları tamamlandı ve şimdi gözler 3. dönem oturumlarına çevrildi. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapıldı.

Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 06-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılmakta. 20 Mayıs 2025 tarihinden sonra yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak. 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-Sınav randevusu alarak e-Sınava girmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınava giremezler.