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MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

17:4413/05/2025, Salı
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AÖL sınavı ne zaman?
AÖL sınavı ne zaman?

MEB tarafından gerçekleştirilecek açık öğretim lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde okullarda yapılacak. Peki e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. ve 2. dönem sınavları tamamlandı ve şimdi gözler 3. dönem oturumlarına çevrildi. Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapıldı.

Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 06-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılmakta. 20 Mayıs 2025 tarihinden sonra yapılan ders seçimi işlemleri dikkate alınmayacak. 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler e-Sınav randevusu alarak e-Sınava girmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınava giremezler.

2025 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde okullarda yapılacak.

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ne zaman yapılacak?

e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

Yazılı sınav duyurusu için
e-Sınav duyurusu için
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