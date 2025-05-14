Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
MEB duyurdu: Yaz tatili ne zaman başlayacak?

MEB duyurdu: Yaz tatili ne zaman başlayacak?

11:3314/05/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yaz tatilinin başlangıç tarihini açıkladı. Bakanlık tartışmalara noktayı koydu ve 20 Haziran 2025 Cuma günü okulların kapanacağını duyurdu.

Kurban Bayramı'nın 6 Haziran 2025 tarihinde başlaması nedeniyle, okulların erken kapanacağı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu.


Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddiaları yalanlayarak, eğitim öğretim yılının planlandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini belirtti. Bakan Tekin, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini ve bu sürenin hukuken kısaltılamayacağını vurguladı.


Buna göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.


#MEB
#Yaz Tatili
#Okul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakan Işıkhan büyük müjdeyi duyurdu: Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma olacak! İşte şartlar