Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

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Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

















OYNAT 00:24 İkitelli'de göle dönen yol sürücüleri zorladı: Motosikletler suya gömüldü İkitelli'de iki motosikletli, seyir halindeyken göle dönen yolda devrildi. Devrilen sudan çıkmaya çalışan motosikletlilerin zor anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



İkitelli'de Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan iki motosikletli, sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda ilerlerken bir anda araçlarının hakimiyetini kaybetti. Ardından araçlarıyla birlikte yola devrildi. Kısa süre sonra toparlanan sürücüler birbirlerinin yardıma koştu. Sırayla araçlarını sudan çıkaran sürücüler daha sonra oradan ayrıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:31 Sağanak sonrası Beyoğlu'nda sokaklar göle döndü İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından tarihi Galata Kulesi'ne çıkan sokaklar adeta nehri andıran bir hal aldı. Etkili olan yağışla beraber Galata'daki birçok sokak sular altında kaldı. İstanbul'da etkili olana sağanak yağış kentin birçok noktasını etkisi altında bıraktı. BiP'te paylaş

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