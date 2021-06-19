Gündem Meteoroloji uyardı İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor
İSTANBUL

Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il sağanak yağışlara teslim oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yağışların bugün de kuvvetli olması bekleniyor. İşte 19 Haziran il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
19 Haziran hava durumunda sağanak yağış uyarısı: İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu
Foto/arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40





İkitelli'de göle dönen yol sürücüleri zorladı: Motosikletler suya gömüldü
OYNAT 00:24
İkitelli'de göle dönen yol sürücüleri zorladı: Motosikletler suya gömüldü
İkitelli'de iki motosikletli, seyir halindeyken göle dönen yolda devrildi. Devrilen sudan çıkmaya çalışan motosikletlilerin zor anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İkitelli'de Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halinde olan iki motosikletli, sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda ilerlerken bir anda araçlarının hakimiyetini kaybetti. Ardından araçlarıyla birlikte yola devrildi. Kısa süre sonra toparlanan sürücüler birbirlerinin yardıma koştu. Sırayla araçlarını sudan çıkaran sürücüler daha sonra oradan ayrıldı.

Sağanak sonrası Beyoğlu'nda sokaklar göle döndü
OYNAT 00:31
Sağanak sonrası Beyoğlu'nda sokaklar göle döndü
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından tarihi Galata Kulesi'ne çıkan sokaklar adeta nehri andıran bir hal aldı. Etkili olan yağışla beraber Galata'daki birçok sokak sular altında kaldı. İstanbul'da etkili olana sağanak yağış kentin birçok noktasını etkisi altında bıraktı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından kentteki su baskınları için manidar paylaşım
OYNAT 01:15
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından kentteki su baskınları için manidar paylaşım
İstanbul'da bugün yağan sağanak yağış, kentin birçok noktasında etkisini gösterdi. Caddeler ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile İstanbul'da yağış sonrası oluşan manzarayı ele aldı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul'da yağmur başladıysa, hele bir de sel olacak düzeye geldiyse İBB Başkanı için tatil vakti gelmiştir. 'Çözdük' demekle olmuyor. Samimi bir gayret ve somut adımlar atmak gerekiyor. PR videoları gerçek sorunları çözseydi, belediyenin adı 'ajans' olurdu.'

Eyüpsultan'da caddelerin sular altında kaldığı anlar kamerada
OYNAT 00:27
Eyüpsultan'da caddelerin sular altında kaldığı anlar kamerada
Eyüpsultan'ta, yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak yağış sonrası bir cadde sular altında kaldı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Abone Ol Google News
Halay çekerken vuruldular

Halay çekerken vuruldular

​Düğün evine peş peşe iki silahlı saldırı.
Randevu alınıptokalaşma olmayacak

Randevu alınıp
tokalaşma olmayacak

​Diyanet kurban kesim tebliğini yayımlandı.
İran seçiminingalibi belli oldu

İran seçiminin
galibi belli oldu

Açıklanan sonuçlara göre 8. Cumhurbaşkanı oldu.
Rize'de<br>müsilaj paniği

Rize'de
müsilaj paniği

​Denizde gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.
Çok sayıda<br>ile kritik uyarı!

Çok sayıda
ile kritik uyarı!

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.
Maganda dehşeti!

Maganda dehşeti!

​Kendisi uyaran aracı durdurup 16 el ateş etti.
17 ilde FETÖ'ye<br>şafak operasyonu

17 ilde FETÖ'ye
şafak operasyonu

52 kişiye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Atmaca<br>12'den vurdu

Atmaca
12'den vurdu

​Sinop'ta gerçek bir su üstü hedefi ile test edildi.
Peker'e özendi

Peker'e özendi

Gece yarısı video yayınlayan Kılıçdaroğlu, tüm AK Partili vatandaşları tehdit ediyor.
Türkiye mülteciler <br>için ikinci vatan

Türkiye mülteciler
için ikinci vatan

​Sekiz yıldır kesintisiz ilk sıradayız.
Bu senaryo çok tanıdık

Bu senaryo çok tanıdık

​Hafter de DEAŞ kartını oynuyor.
Tehlikeli veya yok

Tehlikeli veya yok

​​Batı Sinemasında 'Müslüman algısı' yeniden gündemde.
Arkasında kim var

Arkasında kim var

​Peker'in iddialarını yorumlayan Eymür siyasi cinayetler işleneceğine işaret etmişti.
Esed’den kaçtılar PKK katletti

Esed’den kaçtılar PKK katletti

Teröristler geride acı yüklü hikayeler ve aileler bıraktı.
Beddua seansları güncellendi

Beddua seansları güncellendi

​Eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşinde ele geçti.
Önceliğimiz enflasyonla mücadele

Önceliğimiz enflasyonla mücadele

​Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan önemli açıklamalar.
40 milyon dozu geçtik

40 milyon dozu geçtik

​18 yaş üstünün yüzde 50'si aşılandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.