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ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru: Askı halatların montajı başladı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı başladı. Gemiyle getirilecek mega tabliye blokunun montajı, yapılacak. 8 ay sonra hizmete açılması planlanan köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek.

Haber Merkezi DHA
1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman hizmete girecek, Dünyanın en büyük asma köprüsü.
1915 Çanakkale Köprüsü

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı.

18 Mart 2022'de hizmete başlıyor

Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi.

  • Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajına başlandı.

Dünyanın en büyüğü olacak: 1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
FOTOĞRAF 26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajının tamamlanmasının ardından köprünün yolunu oluşturacak tabliye blokları için çalışmalar başladı.
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Önümüzdeki günlerde montajı yapılacak ilk tabliye bloğunun sevkiyatı ise, Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanından Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kulenin çalışma platformuna sevkiyatı gemiyle yapıldı.
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Tabliye bloğu, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç yardımıyla kule çalışma platformunun üzerine konuldu. Bu çalışma için Çanakkale Boğazı, güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprüdeki kedi yolu arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları dün başladı ve bugün de devam ediyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK <br> <br> 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.
Title
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
Title
770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
Title
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK <br> <br> 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Title
1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
Dünyanın en büyüğü olacak: 1915 Çanakkale Köprüsü kulesine ilk tabliye bloğu sevkiyatı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin sevkiyatı, Lapseki yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki kule platformuna yapıldı. Bu sevkiyat nedeniyle Çanakkale Boğazı tek önlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına ilk mega tabliye blokunun montajı için son hazırlıklar yapılıyor.

Gemiyle getirilecek mega tabliye bloku, ana halatlar üzerine geçen günlerde montajı yapılan kaldırma vinci ile yukarı kaldırılarak konulacak. Tabliye bloklarının montajında, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de kullanılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden araçların geçeceği yolu; her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloku oluşturacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor: İlk tabliye bloğun montajı yapıldı
EKONOMİ
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor: İlk tabliye bloğun montajı yapıldı

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

  • Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor.

Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: Köprü yolu kuruluyor
FOTOĞRAF 12
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında Çanakkale Boğazı’nda Avrupa ve Asya kıtaları ilk kez birbirine bağlanmış olacak.
Title
2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı.
Title
Kısa bir süre önce de ana halatların montajı sırasında kullanılacak 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu tamamlandı. Ardından ana kabloların montajına başlandı.
Title
Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelmeye devam ediyor.
Title
Şantiye alanına ulaşan 23 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında.
Title
Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak.
Title
Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla alınarak askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.
Title
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak.
Title
318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
Title
Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
Title
Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.
Title
1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: Köprü yolu kuruluyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ederken, Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelen tabliye bloklarının sayısı 23'e ulaştı. Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, montajının ardından köprü yolunu oluşturacak.

Ne zaman açılacak?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.

CHP'li başkan hayran kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi
GÜNDEM
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