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Gündem CHPli başkan hayran kaldı 1915 Çanakkale Köprüsündeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi
POLİTİKA

CHP'li başkan hayran kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez inceledi. Köprünün ihtişamı karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemeyen Gökhan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara bir de not düşerek, "Emekçilerin üstün gayretlerini tebrik eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHPli başkan hayran kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsündeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi
CHP'li Başkan Gökhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi.

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Asya ve Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayacak olan köprünün çalışmalarında sona doğru gelindi.

  • Daha önce köprüye gitmeyen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, geçtiğimiz gün köprüye ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü için tarih verdi
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü için tarih verdi

Şaşkınlığını gizleyemedi

Köprünün ihtişamı karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemeyen Gökhan, 333 metre yükseklikte hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Gökhan, fotoğrafın altına, "4608 mt ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını elde edecek 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını Lapseki Belediye Başkanı ev sahipliğinde ziyaret ettik. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeliyle Türk ve Koreli firmaların mühendisliği, emekçilerin üstün gayretlerini tebrik eder, başarılar dilerim" yazdı.

1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, 250 metreye ulaştı
GÜNDEM
1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, 250 metreye ulaştı

AK Partili Turan davet etmişti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da daha önce Ülgün'e "Tarihin emaneti Türkiye'nin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinin bir tanesi olan Çanakkale Köprümüzü şehrimizin belediye başkanının incelememesini fakat eleştirmesini yadırgıyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan bu köprü başkanı eminim ki heyecanlandıracaktır. Ben onu köprüye davet ediyorum, hayran kalacağına eminim" demişti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: Köprü yolu kuruluyor
FOTOĞRAF 12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında Çanakkale Boğazı’nda Avrupa ve Asya kıtaları ilk kez birbirine bağlanmış olacak.
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2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı.
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Kısa bir süre önce de ana halatların montajı sırasında kullanılacak 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu tamamlandı. Ardından ana kabloların montajına başlandı.
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Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelmeye devam ediyor.
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Şantiye alanına ulaşan 23 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında.
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Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak.
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Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla alınarak askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak.
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318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
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Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
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Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.
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1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: Köprü yolu kuruluyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ederken, Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelen tabliye bloklarının sayısı 23'e ulaştı. Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, montajının ardından köprü yolunu oluşturacak.
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