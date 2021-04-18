CHP'li başkan hayran kaldı: 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları ilk kez yerinde inceledi

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Asya ve Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayacak olan köprünün çalışmalarında sona doğru gelindi.

Daha önce köprüye gitmeyen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, geçtiğimiz gün köprüye ziyaret gerçekleştirdi.

EKONOMİ Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü için tarih verdi

Şaşkınlığını gizleyemedi

Köprünün ihtişamı karşısında şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemeyen Gökhan, 333 metre yükseklikte hatıra fotoğrafı çektirip sosyal medya hesabından paylaştı. Gökhan, fotoğrafın altına, "4608 mt ile dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını elde edecek 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını Lapseki Belediye Başkanı ev sahipliğinde ziyaret ettik. Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeliyle Türk ve Koreli firmaların mühendisliği, emekçilerin üstün gayretlerini tebrik eder, başarılar dilerim" yazdı.

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4608 mt ile dünyanın en uzun asma köprüsü ünvanını elde edecek #1915ÇanakkaleKöprüsü inşaatını Lapseki BB ev sahipliğinde ziyaret ettik. Kamu Özel Sektör İşbirliği modeliyle Türk ve Koreli firmaların mühendisliği, emekçilerin üstün gayretlerini tebrik eder, başarılar dilerim. pic.twitter.com/DYH1gjFWOq — Ülgür GÖKHAN 🇹🇷 #MaskeTak (@BSKulgurgokhan) April 16, 2021

GÜNDEM 1915 Çanakkale Köprüsü kuleleri, 250 metreye ulaştı

AK Partili Turan davet etmişti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da daha önce Ülgün'e "Tarihin emaneti Türkiye'nin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinin bir tanesi olan Çanakkale Köprümüzü şehrimizin belediye başkanının incelememesini fakat eleştirmesini yadırgıyorum. İki kıtayı birbirine bağlayan bu köprü başkanı eminim ki heyecanlandıracaktır. Ben onu köprüye davet ediyorum, hayran kalacağına eminim" demişti.

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