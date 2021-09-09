Gündem 20 daireli binada yangın çıkınca can pazarı yaşandı Bir kadın dördüncü kattan atladı
AFYONKARAHİSAR

20 daireli binada yangın çıkınca can pazarı yaşandı: Bir kadın dördüncü kattan atladı

Afyonkarahisar’da 20 dairenin bulunduğu 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında can pazarı yaşanırken, 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Olaya müdahale için gelen itfaiye aracının merdivensiz olması tepkiye neden olurken, binada mahsur kalan onlarca kişi tahliye için asansörlü itfaiye aracını beklemek zorunda kaldı.

Haber Merkezi İHA
20 daireli binada yangın çıkınca can pazarı yaşandı: Bir kadın dördüncü kattan atladı
Yangında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'da bir binanın bodrum katındaki kiler bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. 20 dairenin bulunduğu binada duman ve alevler bir anda bina çevresini ve içini sardı. Yangını gören bina sakinleri yoğun dumanla kapanan merdivenlerden çıkamayınca tahliye için itfaiye aracını beklemeye başladı. Ancak yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca bu defa itfaiyeciler çareyi merdiven boşluğundaki balkona merdiven dayamakta buldu. Ancak bu merdiven üst katlara yetişmeyince bu defa bölgeye büyük araç istendi. Yangından yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait sepetli bir araçta tahliye çalışmasına katıldı. Bölgede tahliye çalışması sürüyor.
Yangın sebebi ile 4. kattan atlayan bir kadınla dumandan etkilenen 5 kişi yaralandı. Tahliye edilen aileler ve çocuklarının ise ambulansa bindirildiklerinde dahi büyük korku yaşamaları dikkatlerden kaçmadı.

Heybeliada yangını korkuttu: 1 saat 40 dakikada söndürüldü
GÜNDEM
Heybeliada yangını korkuttu: 1 saat 40 dakikada söndürüldü

Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: Yaşlı kadın ve kızı evde mahsur kaldı
FOTOĞRAF 8
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Yangın, saat 23.40 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi Söz Ebesi Sokak üzerinde meydan geldi.
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Edinilen bilgiye göre dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede buzdolabından çıkan yangın sebebiyle yoğun duman oluştu.
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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun duman sebebiyle dairede mahsur kalan kadın ve annesini merdiven ile tahliye etti.
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İtfaiye sirenlerini gören mahalle sakinleri cama ve sokağa döküldü.
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Yangının çıktığı binada yaşayan İshak Çiçek Buzdolabı elektrik aksamından yangın çıktı. Daha sonra itfaiyeyi aradık. Panikledik hepimiz dumandan bir şey yapamadık. Yangın üst kattaki komşumun dairesinde çıktı. Bir yaşlı ablamız ve kızı dumandan etkilendi. Zaten o dairede yaşıyorlardı. Onları da çıkarttık evden şeklinde konuştu.
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Bir diğer mahalle sakini Emrah Akyasan da, Uyuyorduk. Dışarıdan bir sesler duydum. İlk önce kavga sandım. Çıktım baktım şu daireden dumanlar çıkıyor. Sonra yukarıya çıktım. Yaşlı teyzeyle annesi iniyorlardı. Apartmanda sağa sola koşturuyorlardı. Bir adamın elinde yangın tüpü vardı ama dumandan içeriye giremiyordu. Alt kattan maske alıp içeriye girdim. Mutfağa sıktım yangını söndürdüm. O arada itfaiye geldi zaten. İçerideki teyzeyi aşağıya indirdik. Üst kattakileri de indirdik. Bir tane çocuk vardı, krize girmişti ifadelerini kullandı.
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Yangın sebebiyle dairede hasar meydana gelirken başlatılan soruşturma sürüyor.
Üsküdar'da 4 katlı apartmanda yangın: Yaşlı kadın ve kızı evde mahsur kaldı
Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında buzdolabı kablosundan yangın çıktı. Yangın sebebiyle dairede yaşayan iki kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ile tahliye etti.


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