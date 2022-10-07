Gündem 20 günlük bebeğini bahçeye gömen cani anne adliyeye sevk edildi
ORDU

20 günlük bebeğini bahçeye gömen cani 'anne' adliyeye sevk edildi

Ordu’da dün akşam saatlerinde bulunan bebek cesedi olayında anne adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi Diğer
20 günlük bebeğini bahçeye gömen cani anne adliyeye sevk edildi
Ordu

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili anne Bilge Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Ç., burada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorunu ise cevapsız bıraktı.

Bebek kontrol için sağlık kuruluşundan çağırılmış

Öte yandan cesedi bulunan bebeğin 11 Eylül tarihinde dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Bebeğini kontrol için sağlık kuruluşundan çağrıldığı ancak götürülmediği için polis ekiplerine bilgi verildiği, bu nedenle emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Emzirirken boğulduğunu iddia etti

Öte yandan annenin bebek için kayıp ihbarında bulunduğu da ileri sürülürken, anne Bilge Ç.’nın emniyetteki ilk ifadesinde bebeği emzirirken boğulduğunu ve hayatını kaybedince de evlerinin karşısında tarlaya gömdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Anne Bilge Ç.’nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ordu'da fındık bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu: Kız kardeşler vahşeti itiraf etti
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 933'üncü sokakta meydana geldi. Bir bebeğin gömüldüğü ihbarını alan polis, yapılan çalışma kapsamında Bilge Ç. ile kız kardeşi Beyza Ç.'yi gözaltına aldı.
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Kız kardeşler, emniyetteki sorgularında bebeği gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, bebeğin gömüldüğü fındık bahçesinde çalışma yaptı.
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Yapılan aramada, poşet içerisinde toprağa gömülü, yeni doğduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
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'POŞETİN İÇERİSİNDE GÖRDÜK'

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Ali İngür, \"Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba 20 gün önce doğum yapmış ve gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk\" dedi.
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Ordu'da fındık bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu: Kız kardeşler vahşeti itiraf etti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili Bilge Ç. (26) ile kız kardeşi Beyza Ç. (23), gözaltına alındı.

Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı
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Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen vatandaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.

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LAVABOYA GİREMEDİ

Duş almak için lavaboya girmeye çalışan vatandaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran vatandaş bu kez de duş kabinine giremedi.
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DUŞAKABİN DE ZORLUYDU

Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti.
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Elinden geleni deneyen vatandaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.
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\"BANYO YAPMAK İSTEMEDİM, İÇİNDEN ÇIKAMADIM\"

Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden vatandaş \"Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım\" dedi.
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SOSYAL MEDYADA EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Yaşadığı ilginç olayı görüntülerek kaydeden vatandaşın videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı
Ordu'da bir otel odasında duş almak isteyen vatandaşın başına gelenler anlattığı anlar seyredenler gülümsetti. Odanın ilginç. mimarisi sebebiyle duş kabinine girene kadar akla karayı seçen vatandaşın çıkması da pek kolay olmadı. Vatandaşın o zorlu duş tecrübesini anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar…
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