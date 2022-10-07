20 günlük bebeğini bahçeye gömen cani 'anne' adliyeye sevk edildi

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili anne Bilge Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Ç., burada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorunu ise cevapsız bıraktı.

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Bebek kontrol için sağlık kuruluşundan çağırılmış

Öte yandan cesedi bulunan bebeğin 11 Eylül tarihinde dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Bebeğini kontrol için sağlık kuruluşundan çağrıldığı ancak götürülmediği için polis ekiplerine bilgi verildiği, bu nedenle emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Emzirirken boğulduğunu iddia etti

Öte yandan annenin bebek için kayıp ihbarında bulunduğu da ileri sürülürken, anne Bilge Ç.’nın emniyetteki ilk ifadesinde bebeği emzirirken boğulduğunu ve hayatını kaybedince de evlerinin karşısında tarlaya gömdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Anne Bilge Ç.’nın adliyedeki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAF 5 Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 933'üncü sokakta meydana geldi. Bir bebeğin gömüldüğü ihbarını alan polis, yapılan çalışma kapsamında Bilge Ç. ile kız kardeşi Beyza Ç.'yi gözaltına aldı. Kız kardeşler, emniyetteki sorgularında bebeği gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, bebeğin gömüldüğü fındık bahçesinde çalışma yaptı. Yapılan aramada, poşet içerisinde toprağa gömülü, yeni doğduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. 'POŞETİN İÇERİSİNDE GÖRDÜK'



Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Ali İngür, \"Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba 20 gün önce doğum yapmış ve gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk\" dedi. Ordu'da fındık bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu: Kız kardeşler vahşeti itiraf etti Ordu'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili Bilge Ç. (26) ile kız kardeşi Beyza Ç. (23), gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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