2018 kongreyle geçecek

Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumunda yaşanan hezimetin ardından olağanüstü kurultay çağrılarına kulak tıkayarak ‘olağan kurultay’ tarihi belirlemişti. 3 Mayıs 2017’de başlayan kurultay takvimi önümüzdeki haftalarda Ankara, İstanbul ve İzmir kongrelerinin yapılmasıyla tamamlanacak. CHP’nin kurultayı 3-4 Şubat’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun karşısına kulislerde artık ‘tavşan aday’ olarak nitelenen Muharrem İnce’den başkasının çıkmayacağı belirtiliyor. Eş genel başkanları cezaevinde olan HDP’de ise 3. olağan kongre 11 Şubat’ta yapılacak.

MHP’DE SEÇİM MART’TA

Mart ayında ise MHP’nin kongresi var. Parti, 12. büyük kongresini 18 Mart 2018 tarihinde Ankara Arena’da yapacak. Kongre için son aşamaya gelinen MHP’de 9 Ekim 2016’da başlayan il ve ilçe kongreleri 17 Aralık Pazar günü Karabük’te yapılan toplantı ile tamamlandı. Devlet Bahçeli ve kurmayları, ocak ve şubat aylarında teşkilatla biraraya gelecek. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yaşanan süreç parti tabanına anlatılacak. Bahçeli’nin önümüzdeki kongrede tek aday olması bekleniyor.

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DEĞİŞİM SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından AK Parti’de başlayan değişim ve yenilenme sürecinde partide 30’a yakın il başkanı istifa etti. Teşkilatlardaki değişim devam ediyor. AK Parti’de 4 Temmuz’da belde kongreleriyle başlayan 6. Olağan Büyük Kongre süreci, 19 Ağustos’ta ilçe kongreleriyle devam etti. İlçe kongrelerinin büyük oranda tamamlanmasının ardından 18 Kasım’da il kongrelerine başlandı. İllerin ardından büyükşehir kongreleri süreci başlayacak. AK Parti, 6. Olağan Büyük Kongresi’ni eylül ayında yapmayı planlıyor. Kongrelerin tamamlanmasıyla birlikte liderler, 2019 için hazırlık yapacak. Partiler tam kadro sahada olacak ve yerel, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeni kadrolarıyla girecek.

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DÜNYA Katliam yılı

GÜNDEM CHP’nin skandal yılı