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EĞİTİM

2020 KPSS lisans branş bazında sıralamaları açıklandı

ÖSYM, dört yıllık üniversite mezunu memur adaylarının katıldığı 2020 KPSS Lisans sınavı başarı sıralamasını açıkladı. Adaylar, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını öğrenebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM , 2020 KPSS Lisans sınavı başarı sıralamasını açıkladı.
ÖSYM , 2020 KPSS Lisans sınavı başarı sıralamasını açıkladı.

Sınava katılım gösteren vatandaşlar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını kontrol edebiliyor.

KPSS Lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen vatandaşlar, başarı sıralaması ile kurumların açtığı ilana başvuruda bulunabilecek.

ÖSYM'nin KPSS Lisans sınavı başarı sıralaması açıklaması şu şekilde;

“Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.”

KPSS LİSANS BAŞARI SIRALAMASI


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