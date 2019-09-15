24 yıldır oğlunu bekliyor

Çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır'da HDP binası önündeki nöbeti 13. güne girdi. Gözü yaşlı gruba dün 4 aile daha katılırken toplamda sayı 32'ye ulaştı





Örgüt kâfire çalışıyor

Oğlu Rıfat'ın 24 yıldır dağda olduğunu söyleyen 83 yaşındaki Hurinaz Omay, Diyarbakır'daki eyleme katılmak için Bitlis'in Mutki ilçesinden geldi. Oğlunun 22 yaşındayken kandırıldığını belirten Omay, HDP ve PKK'ya şöyle tepki gösterdi: "HDP milletvekilleri oturuyorlar yerlerinde, çocuklarımızı getirsinler. Oğlum askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşındayken kandırıldı. İki çocuğu var. Babası gözsüz, kardeşi dilsiz, kızı dilsiz kaldı. Bana getirin oğlumu. Kuzumu getirin ne olur. Milletvekillerinin çocukları Avrupa'da, Amerika'da, benim çocuğu getirsinler. Türkçe bilmiyorum ama Allah'ım var. Oğlum evliydi, bir çocuğu 20 günlüktü diğer çocuğu 1 yaşındaydı. Benim kimsem yok, Kandil ve Mahmur kampına gittim ama ne kendisini gösterdiler bana ne de bana bir bilgi verdiler. Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar neden Kürtleri öldürüyor, çocuklarını kaçırıyor. Yalan atıyor bunlar yalan, bunlar Kürtlerin hakkını değil, kafirlerin hakkını savunuyor."

Demirtaş’ın çocuğu nerede

Fadıl Kılıç

Oğlu Faruk Kılıç'ın HDP'lilerce dağa kaçırdığını söyleyerek bina önündeki eyleme katılan baba Fadıl Kılıç, şunları söyledi: "Ahlat Üniversitesi'nde okuyordu. Burs başvurusu da yapmıştı. Son konuştuğumda 'Bitlis'te boşluk var Ahlat'tan kaydımı oraya aldıracağım' dedi. Sabah olunca telefonuna ulaşamadım. Peşine düştük. Dediler 'çocuğu dağa kaçırmışlar'. O günden beridir çocuğumuz sağ mı ölü mü hiçbir haber alamıyoruz. Dağa götürüldüğüne eminim. Çocuğumda onlara karşı bir sempati de yoktu. İsrail bunu yapmaz. Selahattin Demirtaş'ın, HDP önderlerinin çocukları yurt dışında geziyor. Gariban çocuklarını dağın başında öldürüyorlar. Ha asker ha sivil. Yeter artık bu zulmü gariban insanların üstünden kaldırsınlar. Milletin oğullarını geri göndersinler."

Artık gelsin

Ubeydullah Yolacan

Bitlis Güroymak’tan gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oğlu Çetin Yolaçan için gelen Übeydullah Yolaçan, “Oğlum gelene kadar buradan gitmem. Oğlumdan 5 yıldır haber alamadık. Dağa gitmiş. Lice’ye gittim, göstermediler. Kobani’ye gittiğini söylediler. Oğlumu istiyorum. İki çocuğu var: Ecrin ve Abdulsamet Yolaçan. Gelsin çocuklarına baksın. Artık ben yaşlıyım bakamıyorum, perişanım” dedi. Eşi için gelen Gülcemal Yolaçan ise “Eşimi istiyorum. Artık gelsin, iki tane çocuğu var. Ölü mü sağ mı bilemiyoruz. Sağsa da ölüyse de söylesinler bilelim. Hep gözümüz yollarda” diye konuştu.

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HDP ve PKK birdir

Muhittin Avunan

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015 yılında kaçırılan yeğeni Emrah Avunan için Elazığ'dan gelerek oturma eylemine katılan Muhittin Avunan, HDP'nin PKK'nın kolu gibi çalıştığını belirterek, "HDP ve PKK birdir. Bir örgüt dağda, bir örgüt burada. Bunlar burada resmi, gençleri yakalayıp onlara teslim ediyor. Bir gitti mi, kafasına silah dayatıyorlar, bir daha çıkamıyorlar. 13 yaşında kız çocuklarını kandırıp götürdüler" diye konuştu.