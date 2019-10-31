Gündem 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti
ANKARA

256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti - Son dakika

256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti. HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin mazeret kararnamesiyle, 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

HSK 1. Dairesi, mazeret kararnamesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Buna göre, adli yargıda 256, idari yargıda 51 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK’da değişim
GÜNDEM
HSK’da değişim
  • Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Uğurhan Kuş'tan boşalan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Başsavcı Vekili Gökhan Şen görevlendirildi.
  • Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili oldu.
  • Boş bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İdris Kizir getirildi.
  • Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Mustafa Nafiz Acar ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı oldu.

Hakim ve savcıları için alınan karar Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Hakim ve savcıları için alınan karar Resmi Gazete'de

Mazeret kararnamesinin ağırlıklı olarak hakim ve savcıların mazeret taleplerine ve boş bulunan yerlere göre hazırlandığı öğrenildi.

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