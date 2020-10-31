26 saat sonra bir mucize daha: Yaralı olarak çıkarıldı Halim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Haber Merkezi 31 Ekim 2020, 17:15 Son Güncelleme: 31 Ekim 2020, 17:51 DHA