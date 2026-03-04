Yeni Şafak
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı

10:524/03/2026, Çarşamba
DHA
Son 2 haftada polis tarafından 35 ilde DEAŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendi ve 184 şüpheli gözaltına alındı.
Son 2 haftada polis tarafından 35 ilde DEAŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendi ve 184 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, son 2 haftada 35 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 184 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; son 2 haftada polis tarafından 35 ilde DEAŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendi ve 184 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, haklarında aranma kaydı bulunduğu ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklandı. 33'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

#DEAŞ
#İçişleri Bakanlığı
#Operasyon
