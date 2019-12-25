4 ilde kesin korunacak alanlar ilan edilirken, 2 ilde bazı yerler riskli alan olarak tanımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hakkari, Karabük, Denizli ve Burdur'daki bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan, Sinop ve Konya'da ise bazı alanlar riskli alan olarak ilan edildi.

Haber Merkezi 25 Aralık 2019, 06:03 Son Güncelleme: 25 Aralık 2019, 06:06 AA