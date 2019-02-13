Gündem 4 ile kuvvetli sağanak uyarısı
İZMİR

4 ile kuvvetli sağanak uyarısı! İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir hava durumu

4 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasında bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı. Son hava durumu açıklamasında göre, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir illerine kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sonucunda; İzmir’de 40-60 kg/metrekare, Manisa il merkezi ve batı ilçelerinde 30-40 kg/metrekare, Çanakkale ile Balıkesir’de yerel olarak 20-40 kg/metrekare yağış düştüğünü bildirdi.

  • İzmir, Manisa il merkezi ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak, Çanakkale ve Balıkesir’de kuvvetli yağmur ve rakımı 300 metre üzerindeki yerlerde karla karışık yağmur beklendiği belirtilirken, yağışın akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceğinin tahmin edildiği de duyuruldu.

Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşları uyardı.

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