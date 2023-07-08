4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu kategoride olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen iki teröristin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bestler-Dereler Bölgesi'nde 4 Temmuz'da yerli ve milli ATAK helikopteri ve J-SİHA desteği ile icra edilen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek'in 2015-2023 yılları arasında beş farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden diğeri olan Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş'ın ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldığı; bu eylemlerde ikisi askeri personel, yedisi jandarma personeli, yedisi de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

Teröristlerin turuncu kategoride oldukları tespit edildi

Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmadığı operasyona ilişkin Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda daha bulundu.

Yerlikaya, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Paylaşımında şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bilinsin ki; Terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.





4 TEMMUZ'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİSTİN TURUNCU KATEGORİDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ ❗️



Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği… https://t.co/qGK4SCEk4r — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2023







