4 yaşındaki oğlunun vurduğu baba öldü

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokakta dün gece meydana geldi.
İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K.’nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı. Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı.
Hastanede hayatını kaybetti
- Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı.
- Kerim K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Kerim K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.