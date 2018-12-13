Gündem 4 yaşındaki oğlunun vurduğu baba öldü
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4 yaşındaki çocuğun silahla vurduğu babası öldü

4 yaşındaki oğlunun vurduğu baba öldü

Adana'da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurduğu babası hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kerim K.'nın emekli uzman çavuş olduğu kaydedildi.

IHA
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin çektiği güvenlik şeridi.
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekiplerinin çektiği güvenlik şeridi.

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokakta dün gece meydana geldi.

İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K.’nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı. Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

  • Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı.
  • Kerim K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
  • Kerim K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.

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