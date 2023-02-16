'50 milyar lira' bağışla gündem olan galerici konuştu: Heyecanla eski paraya göre söyledim

|
Hamit Duras-Hüseyin Duras
'Türkiye Tek Yürek' ortak canlı yayınında, program katılımcılarından Prof.Dr. Mustafa Karataş'ın kendisine telefonla gelen bağışı bildirdiği anlar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Stüdyoda bulunan Karataş tarafından 'Benim için çok anlamlı, kendisi kapı komşum olur, Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi 50 milyar TL bağışta bulundu' ifadeleriyle bağış yaptığı açıklanan Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı.