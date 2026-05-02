59 cesur yürek Türkiye'de

İsrail donanması tarafından Akdeniz'deki uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki 18’i Türk vatandaşı 59 aktivist Türkiye’ye getirildi. İsrail’in alıkoyduğu aktivistler dün için Girit’e Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel bir uçak gönderildi. Ada’da işlemleri tamamlanan 18 Türk vatandaşının yanı sıra 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 İngiltere, 1 Hollanda 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşı aktivisti taşıyan uçak saat 21:45’te İstanbul Havalimanı’na indi.

KİMSE BOYUN EĞMEDİ

Uçaktan, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Çocuk öldürüyorlar” sloganlarıyla inen aktivistler havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer çiçeklerle tarafından karşılandı. Aktivistler ardından açıklamalarda bulundu. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, “6 Nisan’da İtalya’dan filoya katıldık. İsrail kendine yakışanı yaptı. Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz.” dedi. “İsrail askerleri tarafından esir alınan ancak 1 saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehdide, ne şiddete boyun eğdiler” ifadelerini kullanan aktivist Muhammed Özdemir İsrail’in terör devleti olduğunu, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

BU FİLM YARIM KALMAYACAK

Aktivist Nevzat Güzel de şu ifadeleri kullandı: “Gazze’ye ulaşmak isterdik, o çocuklara söz vermiştik. Bu film yarım kalmayacak. Bizi 2 gün suyun içine yatırdılar. Bir gemiyi cezaevine çevirmişler, yemek yemedik, oruç tuttuk.” Aktivist Mükremin Köse ise İsrail askerlerinin ateş ettikten sonra gemiye bindiğini vurguladı. Köse, “Hiç korkmadık. Onların elinde ikişer silah vardı, tir tir titriyorlardı. İsrail’in silahlarının namlularının altında hepimiz namaz kılacağız dedik. Namaz kılmayan diğer milletteki insanlar bize kalkan oldu. Onurlu bir yolculuğa çıktık. Ne mutlu bize ki Gazze’deki çocukların, kadınların, insanların sesine ses olabildik” diye konuştu.

2 AKTİVİST BUGÜN GELECEK

Karşılama töreninin ardından aktivistler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının da bugün Türkiye'de olması bekleniyor.



