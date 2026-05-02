Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
59 cesur yürek Türkiye'de

Rabia Şenol
Muhammed Vefa Yürekli
04:002/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının da bugün Türkiye'de olması bekleniyor.
İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki 14 ülkeden 59 aktivist Girit’ten özel uçakla Türkiye’ye getirildi. Aralarında 18 Türk’ün de olduğu aktivistler İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Aktivist Muhammed Özdemir, İsrail’e 1 saniye bile boyun eğmediklerini söylerken, Nevzat Güzel, “Gazze’ye ulaşmak isterdik. Bu film yarım kalmayacak” dedi. Mükremin Köse ise şu ifadeleri kullandı: “Biz hiç korkmadık ama onlar ellerinde silahlarla tir tir titriyorlardı.”

İsrail donanması tarafından Akdeniz'deki uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki 18’i Türk vatandaşı 59 aktivist Türkiye’ye getirildi. İsrail’in alıkoyduğu aktivistler dün için Girit’e Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel bir uçak gönderildi. Ada’da işlemleri tamamlanan 18 Türk vatandaşının yanı sıra 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 İngiltere, 1 Hollanda 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşı aktivisti taşıyan uçak saat 21:45’te İstanbul Havalimanı’na indi.

KİMSE BOYUN EĞMEDİ

Uçaktan, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Çocuk öldürüyorlar” sloganlarıyla inen aktivistler havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer çiçeklerle tarafından karşılandı. Aktivistler ardından açıklamalarda bulundu. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, “6 Nisan’da İtalya’dan filoya katıldık. İsrail kendine yakışanı yaptı. Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz.” dedi. “İsrail askerleri tarafından esir alınan ancak 1 saniye bile başlarını eğmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne tehdide, ne şiddete boyun eğdiler” ifadelerini kullanan aktivist Muhammed Özdemir İsrail’in terör devleti olduğunu, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

BU FİLM YARIM KALMAYACAK

Aktivist Nevzat Güzel de şu ifadeleri kullandı: “Gazze’ye ulaşmak isterdik, o çocuklara söz vermiştik. Bu film yarım kalmayacak. Bizi 2 gün suyun içine yatırdılar. Bir gemiyi cezaevine çevirmişler, yemek yemedik, oruç tuttuk.” Aktivist Mükremin Köse ise İsrail askerlerinin ateş ettikten sonra gemiye bindiğini vurguladı. Köse, “Hiç korkmadık. Onların elinde ikişer silah vardı, tir tir titriyorlardı. İsrail’in silahlarının namlularının altında hepimiz namaz kılacağız dedik. Namaz kılmayan diğer milletteki insanlar bize kalkan oldu. Onurlu bir yolculuğa çıktık. Ne mutlu bize ki Gazze’deki çocukların, kadınların, insanların sesine ses olabildik” diye konuştu.

2 AKTİVİST BUGÜN GELECEK

Karşılama töreninin ardından aktivistler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk vatandaşının da bugün Türkiye'de olması bekleniyor.


#Küresel Sumud Filosu
#aktivist
#Türkiye
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
