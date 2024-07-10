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86 yıllık esareti bitiren imza: Ayasofya tam 4 yıl önce bugün zincirlerinden kurtuldu

Ayasofya'nın prangalarından kurtulup tekrar cami olarak ibadete açılmasının üzerinden tam 4 yıl geçti. 86 yıl boyunca müze olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı imza ile yeniden ibadete açıldı. Bu adım, Türkiye ve dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılmasını "milletin bir hayali" olarak nitelendirerek, bu kararı Türk milletine ve tüm İslam dünyasına armağan ettiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

13:40 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren Fatih Sultan Mehmed'in fethinden sonra cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te senesinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile birlikte müzeye dönüştürüldü ve 86 yıl boyunca müze olarak kullanıldı.


Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.

Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararnameyi aynı gün (10 Temmuz 2020) imzaladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı.

86 yıl sonra ilk cuma namazı

Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Ayasofya'yı yeniden ibadete açan imzanın üzerinden tam 4 yıl geçti.


  • Erdoğan'ın imzasını taşıyan tarihi kararda şu ifadelere yer verildi:
  • "İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesinin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/16015, K:2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir."






#Ayasofya Cami
#Recep Tayyip Erdoğan
#Resmi Gazete
19 dakika önce
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