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Ayasofya önünde özgürlük meşalesi!

İstanbul’da Filistin’e destek gösterilerinin adresi Ayasofya Camisi’nin önü oldu. İHH öncülüğünde toplanan kalabalık ellerinde meşalelerle Eminönü Meydanı’na kadar yürüdü. Biden ve Netanyahu’nun maketlerini taşıyan grup Türkçe ve İngilizce sloganlar attı.

04:00 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:16 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde İsrail zulmünü lanetleyip Filistin’e destek olmak için gösteriler düzenlendi. İstanbul’daki gösterilerin adresi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu. İHH Yardım Vakfı organizasyonuyla "İşgalin son bulması ve Filistin’in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz" sloganıyla Ayasofya’nın önünden Eminönü Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Akşam namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Eminönü Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşün sonunda Eminönü Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

UMUDUMU YİTİRMEDİM

Yürüyüşe katılan Fransız aktivist ve uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, Gazze'ye gidecek filoyla ilgili olarak, "Filonun yola çıkacağından asla umudu kesmedim. Elbet yola çıkacağız. Katliamları ve Filistinlilerin direndiğini gördüğümüz için umudumu yitirmedim. Emin olun Filistinli insanlar sizin onlarla birlikte olduğunuzu biliyorlar." diye konuştu.

MEŞALELERLE YÜRÜDÜLER

Van’da da binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "İsra" yürüyüşüne katılanlar, ellerinde meşalelerle "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Yürüyüşün ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

Dabke Danslı destek

İstanbul Esenler’de, belediye tarafından düzenlenen 3. Esenler Gençlik Günleri'nde ''Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi'' yapıldı. Etkinlikte gençler, Filistin'e destek amacıyla ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Filistin Özgürdür" yazılı pankart taşıyarak, dans gösterisi sergiledi. Gösterinin ardından "Grup Yürüyüş", Filistin için hazırladığı parçaları seslendirdi.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Ayasofya Camii
#Protesto
21 dakika önce
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