Kariye Ayasofya modeliyle açılıyor

Vakıflar haftası nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak olan caminin, Ayasofya modeliyle hizmet vereceği öğrenildi. Yapılan çalışmalarda ibadetin yapılacağı alanlara ayrıca önlemler alındı. Duvar ve tavandaki resimlerin üstü örtüldü. Turistlerin rehber eşliğinde gezeceği alan belirlendi. Ayrıca, camideki eserlerle ilgili bilgiler birçok dilde anlatabilecek. QR koduyla eser hakkında bilgeler verilecek.

Bugün açılacak camiyi görmek için sabırsızlanan yerli turistler de önceki gün Kariye’nin önüne geldi. Diğer yandan bölge sakinleri de caminin açılmasından heyecan duyduklarını ifade etti. Mehmet Tetik isimli bir vatandaş, Kariye Camii’nin açılmasının büyük anlam taşıdığını söyleyerek, “Önce Ayasofya, şimdi Kariye. Çok mutluyuz. Bu mekanlar bize atalarımızı, İstanbul’un fethini anlatıyor. Müze olarak tutulduğu yıllar sona erdi. Artık özgürce ibadet edebileceğiz” diye konuştu.