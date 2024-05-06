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Kariye Ayasofya modeliyle açılıyor

Kariye Camii 79 yıl sonra bugün ibadete açılıyor. Ayasofya modeliyle hizmet vereceği öğrenilen camide namaz ve ziyaret için gelenler birbirinden ayrıldı. İbadete açılan bölümlerdeki resimler ve mozaikler örtüldü.

Neslihan Önder
04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:30 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kariye Camii
Kariye Camii

İstanbul Fatih’te bulunan Kariye Camii’nin 4 yıldır devam eden restorasyonunda sona gelindi. 79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii bugün ibadete açılıyor.

Vakıflar haftası nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak olan caminin, Ayasofya modeliyle hizmet vereceği öğrenildi. Yapılan çalışmalarda ibadetin yapılacağı alanlara ayrıca önlemler alındı. Duvar ve tavandaki resimlerin üstü örtüldü. Turistlerin rehber eşliğinde gezeceği alan belirlendi. Ayrıca, camideki eserlerle ilgili bilgiler birçok dilde anlatabilecek. QR koduyla eser hakkında bilgeler verilecek.


ÖZGÜRCE İBADET EDEBİLECEĞİZ

Bugün açılacak camiyi görmek için sabırsızlanan yerli turistler de önceki gün Kariye’nin önüne geldi. Diğer yandan bölge sakinleri de caminin açılmasından heyecan duyduklarını ifade etti. Mehmet Tetik isimli bir vatandaş, Kariye Camii’nin açılmasının büyük anlam taşıdığını söyleyerek, “Önce Ayasofya, şimdi Kariye. Çok mutluyuz. Bu mekanlar bize atalarımızı, İstanbul’un fethini anlatıyor. Müze olarak tutulduğu yıllar sona erdi. Artık özgürce ibadet edebileceğiz” diye konuştu.


#Kariye Camii
#restorasyon
#Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
9 saat önce
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