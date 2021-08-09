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ORDU

Meteorolojiden iki bölge için kuvvetli yağış uyarısı: Turuncu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle turuncu ve sarı uyarı verilen bölgede vatandaşlardan meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
9 Ağustos hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısı: Ordu Giresun Samsun il il hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Adana'nın kuzey çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ELAZIĞ °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

Metrekareye 50 kilogram yağış düştü Samsun-Ordu karayolu su altında kaldı
FOTOĞRAF 11
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Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerine etkisini artırdı.
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Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşerken, kentin yanı sıra tüm ilçelerde birçok noktada cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
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Sağanan nedeniyle Samsun-Ordu karayolunun üst bölgelerinden gelen yağmur suları, trafiğin bu yönde aksamasına sebep oldu.
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Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, karayolları ile belediye ekipleri tıkanan mazgalları açıp, suyun tahliyesinin sağlanması için çalışma başlattı.
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Çalışmalar sırasında kapanan ana arterler yerine tali yolların kullanılmasına izin verildi.
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Metrekareye 50 kilogram yağış düştü Samsun-Ordu karayolu su altında kaldı
Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve yollar göle döndü, Samsun-Ordu karayolunun bir kısmını trafiğe kapandı. Trafik, tali yoldan kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

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