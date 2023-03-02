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90 kişiye mezar olan apartmanın müteahhit ve mühendis birbirini suçladı

Adana’da İhsan Bayram Apartmanı C Bloku’nun depremde yıkılmasına ve 90 kişiye mezar olmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül’ün savcılıktaki ifadelerinde binanın yıkılmasından birbirlerini sorumlu tuttu.

17:04 . 2/03/2023 Perşembe
IHA
Celal Gül de ifadesinde inşaatı devraldığında C blokun 4. kat, B blokun 6. kat seviyesinde olduğunu iddia etti.

Celal Gül de ifadesinde inşaatı devraldığında C blokun 4. kat, B blokun 6. kat seviyesinde olduğunu iddia etti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 90 kişiye mezar olan İhsan Bayram Apartmanı C Blok ile ilgili soruşturma kapsamında 16 Şubat’ta yakalanarak tutuklanan Işık ve Gül’ün çelişkili ifadelerle suçu birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.


Haklarındaki suçlamaları reddeden inşaat mühendisi Ferit Işık, savcılıktaki ifadesinde, 1997 yılında arsa sahiplerinden muvafakatname alarak inşaata başlamak üzere proje hazırladığını fakat ekonomik nedenlerle gerçekleştiremediğini, arsa sahiplerinin zorlaması üzerine projeyi Celal Gül’e devrettiğini iddia etti.


Işık, devre ilişkin işlem tarihinin 2000 yılı olarak gözüktüğünü ancak Celal Gül ile 1997’de şifahen görüşüp devredildiğine ilişkin anlaşma yaptığını savunarak, kendisinin inşaata başlamadığını öne sürdü.

Celal Gül’ün inşaata ne zaman başladığını bilmediğini, tamamlanmış olarak gözükmeyen inşaatın iskan belgesinin de bulunmadığını belirten Işık, "Ben iddia edildiği gibi inşaatı 4. kata kadar getirmiş olsam tamamını bitirirdim. O dönemde adı sanı bilinen bir müteahhittim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Binayı benim inşa ettiğim ve bitirdiğime ilişkin herhangi bir belgede imzam bulunmamaktadır. Sadece projeyi hazırlamıştım, inşaata başlamamıştım." savunmasını yaptı.


Celal Gül de ifadesinde inşaatı devraldığında C blokun 4. kat, B blokun 6. kat seviyesinde olduğunu iddia etti.


İnşaatı bu şekilde devam ettirdiğini öne süren Gül, "Yıkılan C blokun temeli ya da kolonlarıyla ilgili benim herhangi bir bilgim ve ilgim olmamıştır. İnşaatı devraldıktan sonra bitirene kadar tüm işlemleri yerine getirdim. Herhangi bir kişiye ya da şirkete bu hususta vekalet vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.


İhsan Bayram A ve B blokta ağır hasar aldığı için yıkımı bekleniyor.



#Adana
#İhsan Bayram Apartmanı
#Deprem
2 saat önce
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90 kişiye mezar olan apartmanın müteahhit ve mühendis birbirini suçladı
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