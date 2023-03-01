Ebrar Sitesi’nde 250 kişi can verdi: Müteahhidi FETÖ’cü çıktı

Depremde 250 kişiye mezar olan Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nin müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga’nın, FETÖ üyesi olduğu ve 2016’da yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Örgütün sözde yöneticilerinden olan Timurbanga hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan dava da açılmış.

Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 797 zanlının sorumlu olduğu saptandı. Yakalanan şüphelilerden 203’ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 275 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 152 şüpheli hakkında yakalama kararı, 67 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 9 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 19’unun ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 67 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.