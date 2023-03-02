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Provokatif paylaşımlar yapan 23 derece'nin sahibi FETÖ yancısı Gökhan Özbek gözaltında

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal medyada halkı manipüle etmeye çalışmak adına yalan bilgileri dolaşıma sokan '23 derece' isimli sözde yayın organı sahibi Gökhan Özbek, hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu. FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek, Türkiye'nin devlet ve milletiyle seferber olduğu günlerde sosyal medya üzerinden sık sık provokasyon yaparak algı çalışmalarına girmişti.

12:30 . 2/03/2023 Perşembe
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23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek gözaltına alındı.

23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek gözaltına alındı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medyada halkı manipüle etmeye çalışmak adına yalan bilgileri dolaşıma sokan hesaplar arasında '23 derece' isimli sözde yayın organı ve sahibi Gökhan Özbek dikkat çekti.

Yalan ve iftira dolu bilgilerle devleti hedef alan hesabın sahibi Gökhan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çetelerini yönlendirme gibi suçları bulunuyor.

Gözaltı kararı


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Özbek "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış. Eve geçiyorum… Kalın sağlıcakla…" ifadelerini kullarak gözaltına alındığı duyurdu.



Yalan haberlerle algı operasyonu


23 derece isimli hesap özellikle Twitter üzerinden, halkı kaos ve paniğe sürükleyen birçok asılsız haberi yaydı. Yaptığı paylaşımda, ABD'de hacker grubu bir reklam panosunu hackleyerek hükümet karşıtı cümlelerle yardım çağrısında bulunduğu yalanını ortaya attı. Videoda türkçe şunlar yazıyor: 'Türk hükümetinin şehirlerindeki kentsel dönüşüm çabalarını engellemesi on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye şu anda küresel toplumun yardımına ihtiyaç duyuyor.'



Fakat videonun montaj olduğu ortaya çıkınca ne hacklenen billboardların ne de hükümet aleyhinde cümlelerin bulunmadığı görüldü.

Bununlarla da yetinmeyen manipülatörler, eski görüntülerle algı operasyonlarına girişti.

20 Şubat'ta Hatay'da 6.4'lük deprem gerçekleştikten sonra 23 derece Twitter hesabı, "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yaydı. Sonrasında görüntülerin iddia edildiği gibi Hatay'da değil 6 Şubat'taki depremde Diyarbakır'da kayıtlara geçtiği anlaşıldı.

Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen "Rulling, Süreyya Olcayto" kullanıcı adlı hesapların yöneticisi olan 'Salim Çamurdan' isimli troll'ün 23 derece'nin eski içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.

Bahse konu hesaplar üzerinden vatandaşların duyguları sömürülmüş, "Köy okullarına yardım topluyoruz" denilerek milyon liralık dolandırıcılıklara imza atılmıştı.

KHK'lılara destek verdi


Özbek'in 2018'de yayınladığı videoda, "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.


7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin' FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.


#Gözaltı
#Gökhan Özbek
#Algı
il y a 1 heure
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Provokatif paylaşımlar yapan 23 derece'nin sahibi FETÖ yancısı Gökhan Özbek gözaltında
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