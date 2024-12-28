ABB mahkeme kararını dinlemedi: Dönüşüm ranta döndü

Ankara’da Dikmen Vadisi Son Etap 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki daire sayısını iki katına yakın artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yargı kararını da hiçe saydığı ortaya çıktı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından idare mahkemesine açılan davalar sonucu, ‘sosyal donatı alanı yetersizliği’ nedeniyle nazım uygulama imar planları iptal edilmişti. Çoğunluğu CHP’nin elinde olan ABB Meclisi’nde onaylanan yeni planda ise sosyal donatı aynı kalırken, bin 866’dan 3 bin 200’e çıkarıldı.





BUNUN İZAHI YOK

AK Partili ABB Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, daire sayısında artış yokken dahi mahkemenin ‘sosyal donatı alanı yetersizliği’ kararı verdiği projeye bin 334 daire daha eklemenin mantıklı bir izahı olmadığını söyledi. Fazladan eklenen bin 334 konut için sosyal donatı alanı ayrılmadığını vurgulayan Ayaz, “2022 yılında zaten karar almışız, bu karar da bakın mahkemelik. Daire sayısı, konut sayısı artmadığı halde yine mahkemelik ve bilirkişi raporu da olumsuz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Ayaz





BELEDİYE DE KİRA ÖDÜYOR

Ayaz, “Yaklaşık bin 600 konutun yapılıp hak sahiplerine verilmesi gerekir çünkü belediyemiz de gerçekten burada mağdur, durmadan kira ödüyor. Hak sahiplerine yönelik herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Hak sahiplerinin daireleri yine 120 metrekare. Bin 600 civarında daire verilecek. Şu anki konut sayısında bile sosyal donatı alanlarının eksikliğinden dolayı iptal edilen planlar varken, siz ‘Mahkemeler kim oluyor’ diyemezsiniz” şeklinde konuştu.





70 METREKAREYE DÜŞÜRÜLECEK

Ayaz, belediye meclisinin aldığı bir karardan dolayı yargılanamayacağını ancak mahkeme kararlarına uymadığı için yargılanabileceğini belirtti. Mahkemenin kararı iptal etmiş olmasına rağmen hak sahiplerinin konut sayısında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Ayaz şu şekilde konuştu: “Burada değişiklik, müteahhide verilecek ada parselleriyle ilgili. Bu parsellerin ortalama konut büyüklüğü mevcutta 120 metrekare, yani hak sahipleri ile müteahhide verilecek konutların ortalama büyüklükleri 120 metrekare. Şu anda getirilen plan kararı ile bu parsellerde daire büyüklüğünün 70 metrekareye düşürülmesi sonucu bin 866 adet konut 3 bin 200 adete çıkarılmak istenmektedir. Mahkeme kararlarında ‘Bin 866 konut için sosyal donatı alanı yetersiz olduğu için iptal ediyorum’ derken siz bin 866 artı bin 334 toplam 3 bin 200 konut sayısına ulaştığınızda mahkemelerin kararlarına uymamanızdan dolayı bizi sorumlu tutarlar” dedi.



