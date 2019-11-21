Gündem ABD Büyükelçiliğinden konsolosluk çalışanlarının İslama karşı skandal videosuna ile ilişkin açıklama
ADANA

ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk çalışanlarının İslam'a karşı skandal videosuna ile ilişkin açıklama

Adana'da 'cadılar bayramı' kutlamasında İslami değerlerle dalga geçen ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alınmasının ardından ABD Büyükelçiliği'nden resmi açıklama yapıldı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir" denildi.

Haber Merkezi DHA
ABD konsolosluk çalışanları
ABD konsolosluk çalışanları

ABD Büyükelçiliği'nden, ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarının paylaştıkları videoya ilişkin, "Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir" açıklaması yapıldı.

İNANÇLARA SAYGISIZLIK!

ABD Adana Konsolosluğu'nun iki türk çalışanı C.G. ve C.Y., 'cadılar bayramı' kutlaması sırasında paylaştıkları video sonrası gözaltına alındı. Haklarında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan 2 konsolosluk çalışanı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. ABD Büyükelçiliği'nden söz konusu videoya ilişkin açıklama yayımlandı. Çalışanların dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan iki çalışanımızın, hakaret ve saygısız unsurlar içerdiği gerekçesiyle eleştirilen kişisel bir sosyal medya paylaşımında yer aldıklarına ilişkin haberlerin farkındayız. Çalışanlarımızın, dini inançlara saygısızlık niteliğindeki her türlü eyleminden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Söz konusu video, tamamıyla kişisel amaçla çekilmiş olup, hiçbir şekilde ABD hükümetinin resmi görüşlerini temsil etmemektedir."
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