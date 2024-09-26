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ABD’den PKK’ya siber eğitim

ABD’den PKK’ya siber eğitim

Şahin Şen
04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK’nın en büyük destekçilerinden ABD, şimdi de Suriye’deki kamplarda teröristlere ‘bilgisayar’, ‘yazılım’ ve ‘elektronik teçhizatlar’a yönelik eğitim vermeye başladı. Eğitimi tamamlanan PKK’lıların Irak üzerinden Türkiye’ye dönüp şehir yapılanmasında kullanılması hedefleniyor.

Sınır ötesinde yürütülen kararlı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, şehir yapılanmasını ayağa kaldırmak için harekete geçti. PKK’nın sözde üst yönetiminin, şehir yapılanmasındaki örgüt mensuplarına “Türkiye içindeki hareketlerinizde siber iz bırakmayın” talimatı gönderdiğini, ilk kez Yeni Şafak duyurmuştu. PKK elebaşları şimdi de Suriye’de ABD hamiliğinde işgal altında tuttuğu bölgelerde YPS mensuplarına eğitim vermeye başladı.

Türkiye içinde rahat hareket edemeyen, örgüt mensuplarına eğitim verecek alan bulamayan PKK, yeni strateji geliştirdi. Türkiye’de herhangi bir suça bulaşmamış, adli sicil kaydı temiz olan YPS militanları, eğitim için Irak üzerinden Suriye’ye geçecek. Burada terör kamplarına götürülecek olan YPS’li teröristlere, ABD tarafından “bilgisayar teknolojileri”, “yazılım” ve “elektronik teçhizatlar” gibi teknolojik eğitim verileceği öğrenildi. Eğitimi tamamlayan teröristlerin tekrar

Irak üzerinden Türkiye’ye dönüp YPS adına faaliyet yürüteceği belirlendi.




#ABD
#PKK
#siber güvenlik

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