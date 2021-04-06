AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret: Masadaki iki önemli konu tam üyelik ve vize serbestisi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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Tam üyelik için müzakere süreci

Türkiye'nin beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını özellikle çizecek. Tam üyelik için müzakere sürecinin başlatılması Türkiye'nin bir diğer talebi olacak. Bunun için 23 ve 24'üncü fasılların açılması gerektiği vurgulanacak.

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Doğu Akdeniz de masada olacak

Masadaki bir diğer başlık Doğu Akdeniz. Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlayan istişari görüşmeler değerlendirilecek. Avrupa Birliği'nin bu konudaki tek taraflı bakış açısından duyulan rahatsızlık iletilecek. Diyaloğun sürmesi için Atina yönetiminin teşvik edilmesi istenecek.

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AB yetkilileri ile yapılacak görüşmede koronavirüs ile mücadelede atılacak ortak adımlar da ele alınacak.

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