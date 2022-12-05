Abdullah Ağar: 'Bir ABD askeri etkilendi' diye anlatılan hikayenin altında meğerse bu terörist başı varmış

ABD merkezli Washington Post gazetesi, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani'nin yazısını yayınladı.

PKK ELEBAŞI ABD'YE YALVARDI

Elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Washington Post üzerinden ABD'ye seslenerek "Bizi unutmayın" diye yalvardı. ABD'den destek isteyen terörist, skandal cümleler kurarak "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşıma suikast düzenlendi" şeklinde açıklamalara yer verdi.

Elebaşı Mazlum Kobani'nin Washington Post'ta yer alan yazısını değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, teröristin yazısına dair dikkat çeken tespitler yaptı. Haberglobal yayına katılan Ağar, ABD'nin geçtiğimiz aylarda YPG'li teröristlere arka çıkarak "Türkiye, askerlerimizin 300 metre yakınını vurdu" açıklamasını hatırlattı.

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"MEĞER ARKADAŞ ORADAYMIŞ"

Ağar, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Çok ilginç bir detay var. Çok korkmuş arkadaş. Diyor ki 'ABD ile birlikte çalıştığım Haseke kenti yakınındaki üssü hedef aldı' Kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor. Bakın cümle çok önemli. Yani belli ki Amerikan üssünde saklanıyor. O anlaşılıyor buradan.

Hatırlayın o olayı. Çok konuştuk, çok köpürttüler o olayı. 'Amerikan askerinin 300 metre yakınına vurdu, 130 metre yakınına vurdu.' Meğer arkadaş oradaymış. Yazmış olduğu yazıda çok önemli detay var görmemiz gereken. Yani korkmuş, bizimkilerin kendisini hedef aldığını düşünüyor. O zaman bir 'ABD askeri etkilendi' diye anlatılan hikayenin altında meğerse bu terörist başı Mazlum Abdi varmış. Nereden anlaşılıyor? Bu Washington Post'a yazdığı yazıdan anlaşılıyor. Bu son derece önemli bir detay."

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"OPERASYONLARIN NE KADAR AĞIR BİR DARBE VURDUĞUNU ANLIYORUZ"

Abdullah Ağar, Türkiye'nin teröristlere karşı sürdürdüğü operasyonların terör örgütünde yarattığı etkiyi ise şu sözlerle özetledi:

"'Türkiye bu yıl DSÖ güçlerindeki sözde ve yönetimimizdeki pek çok meslektaşımıza suikast düzenledi' diyor. Bu yediği sopaya ve bundan nasıl etkilendiğine karşılık geliyor. Şu ana kadar MİT başta olmak üzere özellikle Suriye'de yapılan SİHA destekli nokta operasyonlarında 89'u elebaşı olmak üzere 200'e yakın adamları etkisizleştirildi. Bu operasyonların YPG/PKK'ya ne kadar ağır bir darbe vurduğunu bu detaylardaki itiraflardan çok rahatlıkla anlıyoruz."

OYNAT 03:12 Abdullah Ağar: 'Bir ABD askeri etkilendi' diye anlatılan hikayenin altında meğerse bu terörist başı varmış Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Washington Post'un PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani'nin yazısını yayınlaması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin geçtiğimiz aylarda YPG'li teröristlere arka çıkarak 'Türkiye, askerlerimizin 300 metre yakınını vurdu' açıklamasını hatırlatan Ağar, 'Yazmış olduğu yazıda görmemiz gereken çok önemli detay var. Diyor ki; ABD ile birlikte çalıştığım Haseke kenti yakınındaki üs hedef alındı. 'Bir ABD askeri etkilendi' diye anlatılan hikayenin altında meğerse bu terörist başı Mazlum Abdi varmış. Bu Washington Post'a yazdığı yazıdan anlaşılıyor. Çok korkmuş arkadaş' dedi.

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