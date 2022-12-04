Dünya Mazlum Kobani Türkiyeye karşı ABDye çağrıda bulundu
AVRUPA

Mazlum Kobani Türkiye'ye karşı ABD'ye çağrıda bulundu

Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Washington'un 'en sadık müttefiki' olduklarını belirterek, "Bizi unutmayın" çağrısında bulundu. Kobani, Türkiye'nin durdurulması gerektiğini de söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Mazlum Kobani Türkiyeye karşı ABDye çağrıda bulundu
Mazlum Kobani

Suriye'nin kuzeyine kara harekatına hazırlanan Türkiye'nin verdiği mesajlar, bölgedeki teröristleri bir kez daha endişelendirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani, Washington Post gazetesine yazdığı yazıda öldürülen teröristlerden bahsederken, kendilerine tırlarla silah yardımı yapan ABD'ye de seslendi.

ABD'YE ÇAĞRI: BİZİ UNUTMAYIN

Kobani, "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yazısında, Türkiye tarafından tehlike altında olduklarını söyledi.

Washington yönetiminden destek isteyen örgüt elebaşı, "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki birçok meslektaşıma suikast düzenledi." şeklinde bir ifade kullandı.

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"TÜRKİYE BUNU DAHA ÖNCE İKİ KEZ YAPTI"

Hava operasyonlarının yanı sıra Türkiye'nin karadan harekat "tehdidinde" bulunduğunu söyleyen YPG/PKK'lı terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını biliyoruz çünkü Türkiye bunu daha önce iki kez yaptı." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURUN"

Bölgenin güvenliği bahanesini öne süren Mazlum Kobani, uluslararası topluma seslenerek, "Türkiye'nin durdurulması için derhal somut adımlar atılması" gerektiğini anlattı.

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ABD, YPG/PKK İLE DEVRİYELERİ AZALTTI

ABD güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda mühimmat ve teçhizat sağladığı YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim vermesiyle biliniyor.

Terör örgütü ise Türkiye'nin kara operasyonu öncesi Amerikan güçlerinden kendilerini "yalnız bırakmamasını" istiyor.

ABD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeniden düzenlemeye başladığı operasyonlar üzerine bölgedeki YPG/PKK ile gerçekleştirdiği devriyeleri azaltma yoluna gitmişti.

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