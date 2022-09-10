Dünya Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti ABDli komutan YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobaniyle görüştü
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Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: ABD'li komutan YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani'yle görüştü

Geçtiğimiz günlerde YPG/PKK'lı teröristlere silahlı eğitim veren, dün öldürülen teröristler için taziye mesajı yayınlayan ABD teröre desteğini açıkça sürdürüyor. Son olarak ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı Michel Erik Kurilla, Suriye'de PKK/YPG/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti.

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Haber Merkezi Diğer
Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: ABDli komutan YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobaniyle görüştü
CENTCOM görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ı cephaneliğe çeviren ABD, Türkiye-Irak sınırında da kirli bir oyun peşinde.

Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinin Irak sınırına bağlanan karayolu üzerindeki El Hol kampına, terör örgütü DEAŞ'ın önceki gün düzenlediği saldırıda PKK'lı 2 terörist öldürülmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da (CENTCOM) Türkçe sayfasından mesaj yayımlayarak, terör örgütüne taziyelerini iletmişti.


ÖNCE EĞİTİM SONRA TAZİYE

Terör örgütüne açık desteğini sürdüren CENTCOM, geçtiğimiz gün de Şırnak'ın Cizre ilçesinin hemen karşısındaki Derik kasabasında PKK'lı teröristlerle ortak bir tatbikat gerçekleştirmiş, ağır silahların kullanıldığı tatbikatta zırhlı araçlara ABD ve terör örgütünün paçavralarını asmıştı.

ÖRGÜTE MORAL ZİYARETİ

Türkiye'nin uyarı ve açıklamalarına rağmen örgüte desteğe devam eden Washington yönetimi, El Hol'deki saldırının ardından PKK/YPG'ye moral ziyareti düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Genel Komutanı Michael Corella ve beraberindeki heyet, terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin elebaşlarından Mazlum Kobani ile görüştü.

Paylaşılan fotoğraflarda ABD'li komutanın, terörist unsurlardan bölge hakkında bilgi aldığı görüldü.

Terör örgütüne yakın kaynaklar da yapılan ziyarette El Hol kampındaki insani ve güvenlik durumununn ele alındığını ve ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

ERDOĞAN: BİDEN'LA BU KONUYU GÖRÜŞECEĞİM

Dün Cuma namazı çıkışında ABD'nin örgüte Türkiye sınırında verdiği son eğitimi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Tabii adına da dikkat ederseniz 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak koyuyorlar. Yani bu bir kamuflajdır. Maalesef Amerika bu terör örgütlerine binlerce TIR, araç, gereç, mühimmat bugüne kadar hep gönderdi. Daha hala da gönderiyor. Tabii sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu silah, mühimmat, araç gereç desteklerinin yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Başkan'la görüşme fırsatı bulursak, bu konuyu kendileriyle görüşeceğim" dedi.

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