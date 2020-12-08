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Dünya Terörist Mazlum Kobaniden SDG-PKK bağına dair itiraf
ASYA

Terörist Mazlum Kobani’den SDG-PKK bağına dair itiraf

Terör örgütü PKK/SDG’nin elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, son birkaç yılda, Suriye’nin kuzeyinde 4 binden fazla PKK mensubunun öldürüldüğünü söyledi. Bu açıklama, ABD’nin tavsiyesiyle ismini SDG olarak değiştiren terör örgütü YPG’nin, PKK ile bağına dair yeni bir kanıt oluşturuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist Şahin, Türkiye’de farklı tarihlerde gerçekleşen terör eylemlerinin talimatını verdi.
Terörist Şahin, Türkiye’de farklı tarihlerde gerçekleşen terör eylemlerinin talimatını verdi.

ABD’nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı PKK/YPG’nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, PKK propagandası yapan Ronahi TV’ye yaptığı açıklamada, son birkaç yılda, Suriye’nin kuzeyinde 4 binden fazla PKK mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Terör örgütü PKK/SDG elebaşı, "Yıllarca bizim yanımızda savaştılar. İçlerinden 4 bin kişi öldürüldü. Sonuna kadar yanımızdaydılar" dedi.

Terörist Mazlum Kobani Türkiye’de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi
GÜNDEM
Terörist Mazlum Kobani Türkiye’de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi

Kobani bu açıklamasıyla, ismini SDG olarak değiştiren terör örgütü YPG’nin, PKK ile olan bağını itiraf etmiş oldu. İtiraf, ABD’nin iddialarının aksine, SDG’nin PKK ile ilişkisine dair yeni bir kanıt oluşturuyor.

  • ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye isim değiştirme tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini söylemişti.

ABD istedi YPG ismini değiştirdi
OYNAT 01:22
ABD istedi YPG ismini değiştirdi
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi.
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