Terörist Mazlum Kobani’den SDG-PKK bağına dair itiraf

ABD’nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı PKK/YPG’nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, PKK propagandası yapan Ronahi TV’ye yaptığı açıklamada, son birkaç yılda, Suriye’nin kuzeyinde 4 binden fazla PKK mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Terör örgütü PKK/SDG elebaşı, "Yıllarca bizim yanımızda savaştılar. İçlerinden 4 bin kişi öldürüldü. Sonuna kadar yanımızdaydılar" dedi.

GÜNDEM Terörist Mazlum Kobani Türkiye’de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi

Kobani bu açıklamasıyla, ismini SDG olarak değiştiren terör örgütü YPG’nin, PKK ile olan bağını itiraf etmiş oldu. İtiraf, ABD’nin iddialarının aksine, SDG’nin PKK ile ilişkisine dair yeni bir kanıt oluşturuyor.