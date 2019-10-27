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ANKARA

Terörist Mazlum Kobani Türkiye’de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi

Terörist Mazlum Kobani Türkiye’de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi

ABD’nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı PKK/YPG’nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, Türkiye’de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdi.

Haber Merkezi IHA
PKK/YPG’nin elebaşlarından 'Mazlum Kaboni' kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin kırmızı bültenle aranıyor.
PKK/YPG’nin elebaşlarından 'Mazlum Kaboni' kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin kırmızı bültenle aranıyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Suriye uyruklu "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, 1988’de Suriye Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken PKK/KCK’ya katıldı, aynı yıl örgüt tarafından Suriye’den Türkiye kırsalına gönderildi.

1994’de örgüt tarafından Hollanda’ya gönderilen terörist, 1998’de Hollanda ve Belçika’da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi, örgüte adam kazandırma ve para toplama faaliyeti yürüttü. 1999’da PKK’nın sözde Olağanüstü 7. Kongresi’ne katılmak amacıyla Kandil’e giden terörist Kobani, sonrasında sözde Halk Savunma Güçleri (HPG) Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapmaya başladı.

İHA
PKK/YPG’nin elebaşlarından 'Mazlum Kaboni' kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, Türkiye’de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdi.

Kırmızı bültenle aranıyor

Suriye’de hükümet karşıtı olayların başlamasının ardından 2011’de Suriye’ye geçen Kobani, Suriyeli olması sayesinde Suriyeli Kürtlerin sempatisini kazanarak, örgüte katılımların artmasını sağladı. Suriye’de bulunduğu süre zarfında Türkiye’ye yönelik birçok eylem talimatı verdi.

  • Kobani, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararına istinaden kırmızı bültenle aranıyor.

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Terörist Kobani’nin HPG Özel Kuvvetler Komutanı ve Suriye’de YPG sorumlusu olarak görev aldığı dönemlerde Türkiye’ye yönelik verdiği kanlı terör eylem talimatları şöyle:

  • "İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı’nda bulunan Çevik Kuvvet kontrol noktasına yönelik 31 Ekim 2010’da gerçekleşen eylem,
  • İzmir Çeşme’de 10 Temmuz 2005’de gerçekleşen eylem,
  • Aydın Kuşadası’nda 16 Temmuz 2005’de gerçekleşen eylem,
  • Antalya Kale Kapısı’nda 29 Ağustos 2006’da gerçekleşen eylem,
  • İstanbul Güngören’de 27 Temmuz 2008’de gerçekleşen eylem,
  • Mersin-Adana otoyolunda 20 Ağustos 2008’de gerçekleşen eylem,
  • Ankara Güven Park’ta 20 Eylül 2011’de gerçekleşen eylem
  • Gaziantep’de 20 Ağustos 2012’de gerçekleşen eylem."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi gerekir
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi gerekir
Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez TRTHABER özel yayınında gündeme dair soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Mazlum denilen terörist, kırmızı bültenle aranan bir terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bizim aramızda suçluların iadesine dair anlaşma var. Kırmızı bültenle aranmanın gereği budur'' dedi.


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