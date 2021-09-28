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ORTADOĞU AMERİKA

Biden'dan terörist Mazlum Kobani'ye söz: Sizi terk etmeyeceğiz

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD'li The Times gazetesine röportaj verdi. Terörist Kobani, röportajında ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini söyledi.

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Bidendan terörist Mazlum Kobaniye söz: Sizi terk etmeyeceğiz
Terörist Kobani - ABD Başkanı Biden

PKK/YPG'nin yöneticilerinden 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin The Times gazetesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suriye’de kendilerini terk etmeyecekleri yönünde söz verdiğini söyledi.

Kobani, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin Afganistan'da olanların aksine; güvence vermek ve Biden’ın sözlerini aktarmak için kendisini ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Afganistan sonrası korkuya ABD tesellisi

Rudaw’ın haberine göre; "Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu” diyen Kobani, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile de görüştü.

ABD’nin Afganistan’dan çekildiğini duydukları anda, kendi gelecekleri için tedirgin olmaya başladıklarını vurgulayan Kobani, Afganistan'da ortaya çıkan krizle birlikte Amerika'nın hızla kendilerine temsilciler gönderdiğini kaydetti ve ekledi:

  • "Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler."

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