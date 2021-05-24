ABD’li generallerin terör trafiği: Terörist elebaşı ‘Mazlum Kobani’ ile görüştüler

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, ve ABD'li General Paul Calvet, ABD yönetiminin, siyasi meşruiyet kazandırmak için 'general' sıfatı verdiği 'Mazlum Kobani', 'Şahin Cilo' ve 'Ferhad Abdi Şahin' gibi kod adlarıyla anılan teröristbaşı Mustafa Abdi bin Halil ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PKK İŞGALİNDEKİ BÖLGELER GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmenin PKK/YPG işgalindeki bölgelere dair olduğu öğrenildi. Terörist elebaşının ABD’li generallerle görüşmekten memnuniyet duyduğunu aktarması, ABD’nin terör örgütlerine verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie

TERÖRİST ABDİ'YLE HER GÜN GÖRÜŞMÜŞ

Trump döneminde ABD’nin Suriye’de görevli en üst düzey bürokratı eski Büyükelçi William Roebuck, terör örgütü PKK/SDG için “eğitip donattığımız en iyi grup” demişti. Teröristlerle düzenli olarak bir araya geldiğini anlatan Roebuck, “Bazen her gün buluşurdum. Duruma göre bazen General Mazlum’la (terörist Ferhat Abdi Şahin’den bahsediyor) günde birkaç kez görüştüm” ifadelerini kullanmıştı.

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Terörist Ferhat Abdi Şahin’den “General” diye söz eden Roebuck, Barış Pınarı Harekatı’nın da ABD ile PKK arasında gerilime neden olduğunu söylemişti.

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