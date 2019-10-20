Gündem Açıköğretimde kayıt yenileme süresi uzatıldı
EĞİTİM

Açıköğretim kayıtları ne zamana kadar sürecek? Açıköğretimde kayıt yenileme süresi uzatıldı!

Açıköğretimde kayıt yenileme süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin 2019-2020 akademik yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim'e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi AA
Kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim'e kadar uzatıldı.
Kayıt yenileme işlemleri 22 Ekim'e kadar uzatıldı.

Açıköğretim Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'de başlayıp dün sona eren kayıt yenileme sürecinin, 22 Ekim Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri başladı
GÜNDEM
Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri başladı

22 Ekim'e kadar sürecek

Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesi aşamalarıyla tamamlanacak.

AÜ'nün 2002'de hayata geçirdiği sınavsız ikinci üniversiteden, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışındaki yükseköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin kayıt işlemleri de 22 Ekim'e kadar sürecek.

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