Adalet Bakanı Bozdağ TVNET'te

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında, Serhat İbrahimoğlu, Mete Yarar ve Nedim Şener'in sorularını yanıtlıyor.

HDP vekili Saliha Aydemir'in polis memurlarına yumruk attığı görüntülerle ilgili konuşan Bakan Bozdağ, "Yasama dokunulmazlığı milletvekillerinin terör örgütlerinin içinde yer alarak devlet memurlarına saldırmak için tanınmış bir imkan değildir. Bu kalkan vekillik vazifesini yapmak içindir. Bu nedenle böyle bir fiil olduğunda Cumhuriyet Başsavcılığı işlem başlatılıyor. Dünkü olayda 70 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Vekillerle ilgili gerekli işlem yapılacak ve fezleke geldiğinde milletvekili demeye dilim varmıyor ama o kişi hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kimsenin devletin polisine el kaldırmak haddi değildir. Bunlar terör örgütünden aldığı güçten bu işleri yapıyorlar. Yaptıklarının hesabını yargıya vereceklerdir. Yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir." dedi.

REKLAM

OYNAT 02:49 Adalet Bakanı Bozdağ'dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP vekili Saliha Aydemir'in polis memurlarına yumruk attığı görüntülere ilişkin, 'Dünkü olayda 70 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Vekillerle ilgili gerekli işlem yapılacak ve fezleke geldiğinde milletvekili demeye dilim varmıyor ama o kişi hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kimsenin devletin polisine el kaldırmak haddi değildir. Bunlar terör örgütünden aldığı güçten bu işleri yapıyorlar. Yaptıklarının hesabını yargıya vereceklerdir. Yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir. Hainliğin, alçaklığın ve kendini bilmezliğin farklı bir ifadesidir.' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"HDP'Lİ GÜZEL'LE İLGİLİ GEREKEN YAPILACAKTIR"

Teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, "Vekilliğinin düşmesi kararı salt çoğunlukla alınacaktır. Genel Kurul gereğini yapacaktır. Terör örgütü içinde olan ve terör örgütünün eylemlerine katkıda bulunan kişinin TBMM üyesi sıfatı taşımasına izin verilmeyecektir. Bu hak anayasa ve yasalara sadakatle vazifesini yerine getirenlerin istifade edebileceği bir haktır. Bizim kanunlarımıza göre iki yıl milletvekilliği yapan kişi emeklilik haklarından istifa edebilir. Şu andaki yasa maalesef öyle. Şu anda aktif milletvekilinin aldığı maaşı alıyor. Yaşı itibariyle tahminim emekli maaşı almıyordur. Vekilliğinin düşmesi sadece vekillik maaşını almayı sonlandırıyor. Emekli olduğu zaman emekli haklarını elde ediyor. Burada ayrı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Ayrı bir düzenleme getirildiğinde buna göre işlem yapılır." diye konuştu.

REKLAM

OYNAT 01:20 Bekir Bozdağ'dan HDP'li Semra Güzel açıklaması: Teröre destek veren kişinin TBMM üyesi sıfatı taşımasına izin verilmeyecektir Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e ilişkin, 'Vekilliğinin düşmesi kararı salt çoğunlukla alınacaktır. Genel Kurul gereğini yapacaktır. Terör örgütü içinde olan ve terör örgütünün eylemlerine katkıda bulunan kişinin TBMM üyesi sıfatı taşımasına izin verilmeyecektir. Bu hak anayasa ve yasalara sadakatle vazifesini yerine getirenlerin istifade edebileceği bir haktır.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bakan Bozdağ, Meclis'te yapılan konuşmalarda milletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan yaklaşımlar olamayacağını ifade etti.

"ALTINCI YARGI PAKETİ LİYAKAT ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK"

Altıncı yargı paketinin komisyondan geçmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Pakette yargıda görev yapan hakim ve savcıların eğitim süreci, meslek içi eğitim süreci ve görev sürecinde bir teftişle denetlenmesi var. Tüm bunlar hakim ve savcılar için alınan çok önemli kararlardır. Yapacakları görevleri kanunda açık açık yazıyoruz. Her hakim ve savcının yanına bir yardımcı vereceğiz. Usta-çırak ilişkisi içinde bunların yetişmesini sağlayacağız. Bununla hakim ve savcıların yaşı da yükselecek. En erken mesleğe başlayan 27 yaşında olacak. Kanun 1 Ocak 203'te yürürlüğe girecek. Şu anda bizde teftiş var. 6 binden fazla mahkeme, 7 bin civarında savcı var. 23 bin civarında hakim ve savcı var. Denetim görmeyen çok sayıda hakim ve savcı var. Bunun büyük çoğunluğu da UYAP'tan yapılıyor. Şimdi iki yılda bir her adliyenin teftiş geçirmesini zorunlu yapıyoruz. Denetim yapan müfettişlerin de özlük haklarını genişlettik. Bu adımla o boşluğu da dolduracağız. Yol gösteren, tecrübeyi artıran bir teftiş olacak. Hakim ve savcılarımızın liyakat ve donanımını en üst seviyeye çıkaracağız. Bunun yanında alım-satımlar tapu sicillerinden yapılıyor. Noterlere de bu konuda yetki vereceğiz."

REKLAM

STOKÇULUKLA MÜCADELE VE KİRA DÜZENLEMESİ

Stokçulukla mücadeleyle ve kira artışına yönelik alınan kararlara ilişkin de bilgilendirmede bulunan Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stokçuluk yapan kişilerle ilgili şu anda ceza verildiğinde infazı neredeyse cezaevinde olmadan gir-çık şeklinde oluyor. Maalesef caydırıcı olmuyor. Yeni düzenleme ile bu kaldırılıyor.

Kiracı-kiralayan ilişkisi çok zor. Ev sahibinin durumu da zor ama kiracının durumu daha zor. Biz esasında daha zor olan kiracıların durumunu kollamak korumak yoluna gittik. Sadece meskenlerle ilgili yaptık. 1 Temmuz 2023'e kadar devam etmek üzere geçici ve halen oturan kiracılarla ilgili yaptık. Yüzde 25'i geçen bir kira sözleşmesi yapılmayacak. 'Kiracıları evden çıkarırlar' şeklindeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Çünkü yüzde 25 kuralı hem kiracıya hem kiralayana karşı bir yargı emridir. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması ve karşı tarafın da rıza göstermesi durumunda konu yargıya gidilirse anlaşılan rakam geçerliliğini yitirir ve yüzde 25 esas alınır. Bu durumda herhangi bir ceza yok ama kiracı mahkemeye başvurursa mahkeme zammı yüzde 25'e indirir."

REKLAM

OYNAT 03:40 Adalet Bakanı Bozdağ: Yüzde 25 kuralı hem kiracıya hem kiralayana karşı bir yargı emridir Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kira artışına yüzde 25 sınırı getirilmesine ilişkin konuşan Bozdağ, ''Kiracıları evden çıkarırlar' şeklindeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Çünkü yüzde 25 kuralı hem kiracıya hem kiralayana karşı bir yargı emridir. Yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılması ve karşı tarafın da rıza göstermesi durumunda konu yargıya gidilirse anlaşılan rakam geçerliliğini yitirir ve yüzde 25 esas alınır. Bu durumda herhangi bir ceza yok ama kiracı mahkemeye başvurursa mahkeme zammı yüzde 25'e indirir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"SOKAKTAKİ DE SOSYAL MEDYADAKİ SUÇ DA AYNI"

Sosyal medyada işlenen suçla sokakta işlenen suçun aynı olduğunu belirten Bakan Bozdağ, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili "Hakaret sokakta da suç, orada da suç. Sosyal medyada daha çok hakaret ve iftira suçlarının işlendiğini görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımıza edilen hakaretlerle ilgili pek çok kişi bana geldi. Bu kişilerin paylaşımlarını heyetlerin önüne koydum. Okudular ve 'Onlar bizde de suç' deyip başka bir soru sormadan konuyu kapattı. Avrupa'da cumhurbaşkanına karşı ve vatandaşların birbirine karşı konuşmasında ortak bir irade var. Soruşturmanın azlığı, fiilin işlenmemesi ile ilgili. Her ülkede bunlar suç. Tweet attı diye insanlar tutuklandı' algısı oluşturuluyor. Tweet attı da içinde ne var bunun? Karşısındakinin ailesine, annesine, kızına küfür ediyor. Bunun eleştiriyle ne ilgilisi var. Bu fikir özgürlüğü değil fikirsizlik." ifadelerini kullandı.

REKLAM

KILIÇDAROĞLU'NUN 'TWEET' ÇELİŞKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İktidara gelirsek kimse tweet attı diye ceza almayacak' söylemini hatırlatan Bakan Bozdağ, "Ama Sayın Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili hakaret içerikli tweet atan yüzlerce kişiyle ilgili şikayetçi oldu. Buradan çağrıda bulunuyorum eğer siz bunları ifade hüviyeti kapsamında değerlendiriyorsanız o zaman kimse hakkında suç duyurusunda bulunmayacaksınız. Eğer açmışsanız davanızdan feragat edeceksiniz. Eğer şikayette bulunmuşsanız geri çekeceksiniz." açıklamasında bulundu.

OYNAT 02:46 Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kimse tweet attı diye ceza almayacak' söylemine eleştiri: Kendisi yüzlerce kişiden şikayetçi oldu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İktidara gelirsek kimse tweet attı diye ceza almayacak' söylemini hatırlatarak, 'Sayın Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili hakaret içerikli tweet atan yüzlerce kişiyle ilgili şikayetçi oldu. Buradan çağrıda bulunuyorum eğer siz bunları ifade hüviyeti kapsamında değerlendiriyorsanız o zaman kimse hakkında suç duyurusunda bulunmayacaksınız. Eğer açmışsanız davanızdan feragat edeceksiniz. Eğer şikayette bulunmuşsanız geri çekeceksiniz.' açıklamasında bulundu.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Küfrün eleştiri masadıyla yapılan bir düşünce açıklaması olsaydı Türk Ceza Kanunu 125. Maddesi 'hakaret' suçunu tanzim etmeyeceğini sözlerine ekleyen Bakan Bozdağ, "Bu maddenin varlığı küfrün bir düşünce açıklaması olmadığını kabul ediyor." dedi.

REKLAM

"SUÇ İŞLEYEN KİŞİ CEZASINI YATMADAN SALIVERİLMEYECEK"

Bakan Bozdağ, 'Çok sayıda suç kaydı olan kişilerin sokakta gezmesi konusunun önüne nasıl geçilecek? şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu konu eleştirilere neden oluyor. Burada o kişi benzer suçları işliyorsa tekerrür hükümleri devreye girer ve daha fazla ceza alır. Ama bazen 10 yıl önce ceza işlemiş ve onun süresi dolmuş, veya daha sonra beraat etmiş oluyor. Sabıka kaydında çıkan bir şey olduğunda o dikkate alınıyor. Burada şu hususun altını çizmekte fayda var. Tutuklama tedbirinin bir sınırı var. Bazı suçlara bakıyorsunuz mesela basit yaralama. Sınır iki yılın altındaysa tutuksuz yargılama ile serbest bırakılıyor. Bu rahatsızlığı biz gördüğümüz için bir adım atma kararımız var. Artık bir suç işleyen kişi aldığı cezanın belli bir oranını gerçekleştirmeden şartla salıverilmeyecek. Tutuklama yasağı kapsamını da daraltacağız. Aksi takdirde toplumumuz cezasızlık algısıyla kendisi ceza verme yoluna gidebilir. Bunun için biz bu adımı atacağız. 'Yatarı yok' diyorlar. Cezaevine girip çıkıyorlar. Vatandaş bunu düşünmekte haklı. Bunları ortadan kaldıran adımları atacağız. Cezayı alan cezasının belli bir kısmını cezaevinde geçirmedikçe şartlı tahliye imkanlarından yararlanmayacak. Cezaların infaz edildiğini görmek vatandaşımızı rahatlatacaktır."

REKLAM

"DEMEK Kİ KİRLİ BİR ADAY ÇIKARACAKSINIZ"

Altını muhalefetin 'seçim güvenliği' çıkışı ve cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sandık kurulunda 6 kişi var. Beşi siyasi partilerin temsilcileri. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na bakıldığında onların sayısı daha fazla. Bir de vatandaşlar bunları takip ediyor.

Bizim seçim sistemimizde yolsuzluk ya da hile ile seçimi değiştirmek fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır. Çok net söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güvenli yaptığı iş nedir derseniz bunların en başında seçim güvenliği vardır. Tüm dünya buna hayran. Her seçim öncesi hangi parti seçim güvenliği lafını ediyorsa bilin ki 'seçim güvenliği' konusunu gündeme getirir. Şu anda Millet İttifakı kurduğu komisyonla bunu yapıyor. Seçim güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmayacağını ve bu sistemdeki imkansızlığını benden daha iyi biliyorlardır. Bu endişelerinin onları etkilediğini gösteriyor.

REKLAM

Ben altılı değil yedili masa diyorum onlara. Çünkü aksi milletin aklıyla alay etmektir. HDP de o masadadır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP tüm istiskale rağmen onların yanında vaziyet alıyor. Masanın altına mı giriyor, cebine mi giriyor bilmiyorum ama onların yanında vaziyet alıyor.

Bu masadaki liderlerde gördüğüm şey, hiçbiri bu masadaki birinin adaylığına rıza gösterecek gibi durmuyor. Kılıçdaroğlu bu algıyı gördüğü için 'Kim girse kazanır' psikolojisi ile 'Ya önümden çekilin ya da bana katılın' dedi. İstanbul mitinginde bana göre bunu fiilen ilan etti. Onların rızasını alabilirse aday olmak istiyor.

Seçime neredeyse bir yıl kaldı. Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa adayınızı açıklayacaksınız ki adam çıksın kendisini tanıtsın projelerini anlatsın. 'Adayımız yıpranır' diyorlar. Demek ki kirli birini çıkaracaksınız. Bunu yapamıyorlar. Masanın çatırdamasından çekindikleri için bu işi zamana yayarak götürmek istiyorlar. Millet de bunları görüyor."

REKLAM

Yargıda FETÖ ile mücadeleye ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Bozdağ, ciddi bir mücadelenin yürütüldüğünün altını çizdi.

Ayrıntılar geliyor...