Gündem Adalet Bakanı Gülden Hayvan Hakları Yasası için "geri sayım başladı" mesajı
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den Hayvan Hakları Yasası için "geri sayım başladı" mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı." mesajını paylaştı.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Gülden Hayvan Hakları Yasası için geri sayım başladı mesajı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın bahçesindeki kedilerle çektirdiği fotoğraflara yer verdi.

Gül paylaşımında, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.

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