Adalet Bakanı Gül'den Hayvan Hakları Yasası için "geri sayım başladı" mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın bahçesindeki kedilerle çektirdiği fotoğraflara yer verdi.
Gül paylaşımında, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı." ifadelerini kullandı.
Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı. ⌛ pic.twitter.com/Od55hhvbby
Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı. ⌛ pic.twitter.com/Od55hhvbby— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) June 8, 2021