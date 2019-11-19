Gündem Adalet Bakanı Gülden yeni yargı paketi değerlendirmesi
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.

İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." açıklamasında bulundu.

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.

MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti.

Vekillere seçim bölgesi talimatı

Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Sorunların hepsi çözülecek

Sorunların hepsi çözülecek

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya ile ortak devriye açıklaması.
Kış günü sokaktalar

Kış günü sokaktalar

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.
Açıklamaların hiçbir geçerliliği yok

Açıklamaların hiçbir geçerliliği yok

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yasadışı Yahudi yerleşimleri kararına tepki.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
'Sis' deyip geçmeyin

'Sis' deyip geçmeyin

Belli hastalık grubundakiler dışarı çıkmamalı.

Binlerce kişi alınacak

Binlerce kişi alınacak

İlan verildi, haftaya başvurular başlıyor.

Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
CHP'li Sertel'den skandal çıkış

CHP'li Sertel'den skandal çıkış

'​Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız'.
Sürpriz talip

Sürpriz talip

David Beckham, Falcao'yu transfer etmek istiyor.
MİT'ten sonra<br>SİB kuruluyor

MİT'ten sonra
SİB kuruluyor

1 yıl içinde 7 ülkeden 100 bine yakın saldırı oldu.
PKK'ya<br>üst düzey darbe

PKK'ya
üst düzey darbe

Jandarma, emniyet ve MİT'ten ortak operasyon.
TSK'da kripto operasyonu

TSK'da kripto operasyonu

82'si muvazzaf 133 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı.
Rekorların takımı

Rekorların takımı

EURO 2020 yolunda birçok ilke imza attık.
6 yıl burnunda<br> dişiyle yaşamış

6 yıl burnunda
dişiyle yaşamış

'Nefes alamıyorum' diye doktora gidince öğrendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.