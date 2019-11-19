Gündem Adalet Bakanı Gülden yeni yargı paketi değerlendirmesi Ceza indirimi çalışması yok
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi: Ceza indirimi çalışması yok

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi: Ceza indirimi çalışması yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.

İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." açıklamasında bulundu.

Üç bakan iki saat görüştü: Gündem ailenin korunması
GÜNDEM
Üç bakan iki saat görüştü: Gündem ailenin korunması

  • Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.

MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Gül: YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı

PKK sorumlusu yakalandı

PKK sorumlusu yakalandı

300 bin TL ödülle gri kategoride aranıyordu.
Yavaşa yurt dışı sorusu

Yavaş'a yurt dışı sorusu

​"Her 5 günün 1'inde yurt dışındasınız, Moskova'da ne yaptınız?".
Çaresiz aile yardım bekliyor

Çaresiz aile
yardım bekliyor

5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Promosyon dağıtımında izdiham

Promosyon dağıtımında izdiham

​Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Hükümetin tavrını destekliyoruz

Hükümetin tavrını destekliyoruz

MHP lideri ​Bahçeli'den dikkat çeken EYT açıklaması.

'Ceza indirimi' çalışması yok

'Ceza indirimi' çalışması yok

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi.

Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Meclis'te <br>sürpriz görüşme

Meclis'te
sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
'Sis' deyip geçmeyin

'Sis' deyip geçmeyin

Belli hastalık grubundakiler dışarı çıkmamalı.
Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
İran Suriye'de gizli askeri üs kuruyor

İran Suriye'de gizli askeri üs kuruyor

​'İmam Ali' ismi verilen gizli proje İran Kudüs Gücü tarafından yürütülüyor.
MİT'ten sonra<br>SİB kuruluyor

MİT'ten sonra
SİB kuruluyor

1 yıl içinde 7 ülkeden 100 bine yakın saldırı oldu.
Sorunların hepsi çözülecek

Sorunların hepsi çözülecek

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya ile ortak devriye açıklaması.
Kış günü sokaktalar

Kış günü sokaktalar

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.