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Adalet Bakanı Tunç kirada ara buluculuk uygulamasına ilk günde yapılan başvuru sayılarını paylaştı

Kiracı ile ev sahipleri arasındaki sorunların çözüme kavuşması adına bugün itibariyle zorunlu ara buluculuk dönemi başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da uygulamanın ilk gününde yapılan başvuru sayısını açıkladı. Bakan Tunç, ara buluculuk dönemi için bugün toplam 494 başvuru yapıldığını, bunun 438'inin ise kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan başvuru olduğunu belirtti.

23:13 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için 'kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk' dönemi bugün itibariyle başladı.

Düzenlemeyle kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorunlar arabulucular yoluyla bir ay içinde çözüme kavuşturulacak.

Düzenlemenin hayata geçmesi ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının ara buluculara götürülmesi bekleniyor.



Toplam 494 başvuru yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da uygulamasının son verilerini paylaştı.

TRT Haber'e konuk olan Tunç, ara buluculuk uygulamasına ilk gününde yapılan başvuru sayısını açıkladı.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün başlayan ara buluculuk dönemi için toplam 494 başvuru oldu. Kira uyuşmazlığında 438 başvuru, kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 1 başvuru yapılmış."




#Kirada Ara Buluculuk
#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
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