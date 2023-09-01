Adalet Bakanı Tunç kirada ara buluculuk uygulamasına ilk günde yapılan başvuru sayılarını paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için 'kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk' dönemi bugün itibariyle başladı.
Düzenlemeyle kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorunlar arabulucular yoluyla bir ay içinde çözüme kavuşturulacak.
Düzenlemenin hayata geçmesi ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının ara buluculara götürülmesi bekleniyor.
Toplam 494 başvuru yapıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da uygulamasının son verilerini paylaştı.
TRT Haber'e konuk olan Tunç, ara buluculuk uygulamasına ilk gününde yapılan başvuru sayısını açıkladı.
"Bugün başlayan ara buluculuk dönemi için toplam 494 başvuru oldu. Kira uyuşmazlığında 438 başvuru, kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 1 başvuru yapılmış."