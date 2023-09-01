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Ekonomi

Kirada yeni dönem başladı: 80 bin uyuşmazlık arabuluculara götürülecek

Kiracı ev sahibi davaları gün geçtikçe artarken iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde yeni dönem bugün itibariyle başladı. Düzenlemeyle kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorunlar arabulucular yoluyla 1 ay içinde çözüme kavuşturulacak. Düzenlemenin hayata geçmesi ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının ara buluculara götürülmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise düzenlemeyle ilgili ev sahibi ile kiracının anlaşması durumunda bu oranın üzerine çıkılabileceğini belirtti.

08:15 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kira uyuşmazlıklarında yeni dönem bugün itibariyle başladı.


Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar, aidata ilişkin davalar zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacak. İhtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup, daha sonra dava açılabilecek.


Başvurular ücretsiz yapılacak


Uyuşmazlık olduğunda taraflar adliyelerde mahkemeden önce ara buluculuk bürolarına müracaat edecek. Buradaki işlemlerin tamamı ücretsiz olacak.


Yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.


Kira uyuşmazlıkları en fazla bir ay içinde çözüme kavuşacak


Anlaşmazlıkların çözümü için bir ay gibi bir süre öngörülüyor. Görüşmeler üç hafta içinde tamamlanacak. Zaruri hallerde bu süre bir hafta daha uzatılabilecek.


Yılda 80 bin uyuşmazlığın ara buluculara götürülmesi bekleniyor


Düzenlemenin hayata geçmesi ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının ara buluculara götürülmesi bekleniyor. Uygulama ile taraflar arasında anlaşmazlıklar tırmanmadan çözülecek, uzun yargılama süreçleri beklenmeyecek. Taraflar ara bulucuda anlaşamazsa yine mahkeme yoluna başvurabilecek.


Arabuluculuk hangi davalarda uygulanacak?


Kira tespit davaları, kira tahliye davaları, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları zorunlu arabuluculuk sürecine tabi. Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda da başvuru yapılacak. Yaklaşık olarak 3-4 yıl süren izale-i şüyu diğer adıyla ‘ortaklığın giderilmesi’ davalarında hissedarların zaman ve değer kayıpları giderilecek.


Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar arabulucuyla çözülecek. Kat malikinin açacağı eski hale getirme, olağan veya olağanüstü kat malikleri genel kurul kararlarının iptali gibi davalarda arabuluculuk şart olacak. Yine site veya apartman yönetiminin aidat ödememe nedeniyle açacakları icra takipleri ve itiraz halindeki davalar, yönetim planı veya kat malikleri kurul kararlarına uymayan kat malikleri aleyhine açacakları davalar gibi ihtilaflarda arabuluculuk uygulanacak. Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar da kapsamda. Komşu parseller arasında çıkan birçok anlaşmazlık; kazı hakkı, gürültü, koku gibi birçok ihtilaflarda, dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak.


Zorunlu arabuluculuk sürecini kim başlatacak?


Zorunlu arabuluculuk sürecini dava açmak isteyen kişi ve/veya kurum başlatmak zorunda. Kira tahliye davası açmak isteniyorsa mal sahibi, ortaklığın giderilmesi davası açılmak isteniyorsa hissedarlardan birisi, apartmanda yönetimle problem yaşayan bir kat maliki veya apartman komşuluk hukukuna uymuyorsa malik veya yönetici arabuluculuk sürecini başlatması gereken kişiler.


Arabuluculuk başvurusu nereye başvurulacak?


Arabuluculuk başvurusu açılacak dava için yetkili olan mahkeme neresi ise o adliyede var olan ‘Arabuluculuk Bürosuna’, eğer o adliyede böyle bir büro kurulmamış ise görevlendirilen Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne başvuru ücreti ödenmeksiniz yapılabilecek.


Arabuluculuk ücreti ne kadar?


Arabuluculuk hizmeti yapılırken iki saate kadar görüşmeler ücretsiz olarak Adalet Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanarak arabulucuya ödenecek olup, iki saati geçen görüşmelerde ise aksine bir düzenleme taraflar arasında yok ise eşit olarak taraflarca Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Asgari Ücret tarifesine göre ödenecek. Ancak iki saate kadar Adalet Bakanlığı’nın ödediği ücret dava açılması halinde davada haksız çıkan tarafa yargılama gideri olarak ödetilecek. Taraflar eğer arabulucuyla anlaşırlarsa aksi kararlaştırılmadıkça Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Asgari Ücret tarifesine göre belirlenecek arabuluculuk ücreti taraflarca eşit şekilde ödenir.



Adalet Bakanı Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması: Aile hukukunu sil baştan ele alacağız
Adalet Bakanı Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması: Aile hukukunu sil baştan ele alacağız

Kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'de zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyeceğini ve tarafların anlaştığı takdirde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi. Bakan Tunç, kat mülkiyeti davalarının da zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğunu ifade etti. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'' adının ''Ülke Başsavcılığı'' olarak yeniden yapılandırılması önerisi de sorulan Bakan Tunç, ''Bir düşünce aşamasında, henüz olgunlaşmış bir öneri değil.'' dedi. Süresiz nafaka tartışmalarına ilişkin de konuşan Adalet Bakanı, aile hukukunu sil baştan ele alacaklarını ifade ederek ''Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir.'' diye konuştu.


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#Kira tespit davası
2 saat önce
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